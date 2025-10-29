Tarjeta Alimentar: ANSES definió si hay aumento en noviembre 2025

El organismo confirmó los nuevos montos para familias con hijos y beneficiarios de programas sociales en todo el país.

Los montos para la Tarjeta Alimentar de noviembre ya se confirmaron.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores que se acreditarán en noviembre para los titulares de la Tarjeta Alimentar . Esta ayuda económica tiene como fin acompañar a las familias con hijos menores, embarazadas y beneficiarias de pensiones sociales, en la compra de alimentos y productos esenciales .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta ayuda trata de alcanzar a la inflación y los ajustes mensuales que rigen para otras prestaciones, como las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Aunque la Tarjeta Alimentar no se actualiza con el mismo índice que esas prestaciones, el organismo reafirmó su continuidad y los montos vigentes para el mes de noviembre.

Según lo informado por ANSES, los montos de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos registrados. En noviembre, los beneficiarios recibirán los siguientes importes:

Los fondos se acreditan directamente en la cuenta vinculada a la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites extra. El dinero puede retirarse con la tarjeta o usarse en comercios habilitados para la compra de alimentos y artículos de limpieza.

La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a quienes cumplen ciertos requisitos, sin necesidad de solicitarla. Pueden acceder:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

con hijos de hasta 17 años. Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir del tercer mes de gestación.

a partir del tercer mes de gestación. Titulares de la AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Beneficiarias de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más.

Para mantener el beneficio hay que tener los datos personales y familiares actualizados en el sistema de ANSES.

Qué comercios aceptan la Tarjeta Alimentar

El saldo de la Tarjeta Alimentar puede usarse en una amplia red de supermercados, almacenes, ferias, panaderías, carnicerías, verdulerías y mercados populares, siempre que cuenten con posnet o lector QR.

Este programa busca garantizar el acceso a alimentos básicos y fomentar el consumo en comercios de cercanía. Además, impulsa la economía local al permitir que las ferias y pequeños vendedores puedan adherirse y recibir pagos de manera digital.