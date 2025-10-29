Cómo tramitar la PUAM desde Mi ANSES en noviembre 2025







La PUAM es una prestación de ANSES que garantiza una cobertura previsional para personas mayores que no tengan una jubilación tradicional.

Si cumplis con estos requisitos, podes solicitar la PUAM en noviembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) otorga una prestación especial para aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con una pensión o jubilación tradicional. Se trata de la Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto equivale al 80% de una jubilación mínima.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En noviembre, los jubilados y pensionados reciben un aumento del 2,1% en línea con la inflación correspondiente a septiembre que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta medida responde a la formula de movilidad, en la que se acuerdan incrementos mensuales que tomen como referencia el último índice inflacionario reportado a la fecha.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Cómo tramitar la PUAM desde Mi ANSES, paso a paso Para solicitar la Pensión Universal de Adulto Mayor, se deben cumplir determinados requisitos como por ejemplo, tener 65 años o más y ser argentino nativo o naturalizado con 10 años de residencia en el territorio nacional previos a la solicitud de la PUAM. En el caso de ser extranjeros, la residencia mínima se extiende a 20 años.

Además, si cobran una jubilación o pensión deben renunciar a ella antes de iniciar el trámite para acceder a la PUAM. Por otro lado, a partir de que se solicita la pensión, se debe mantener la residencia en el país para conservarla.

Para acceder a la Pensión Universal de Adulto Mayor se deben seguir los siguientes pasos:

Entrá al portal o aplicación Mi ANSES con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Chequeá que tus vínculos familiares estén correctamente registrados en Información Personal > Datos personales y familiares. Verifica que tus datos de contacto como tu número de celular y correo electrónico estén actualizados y validados en Información Personal > Domicilio y datos de contacto. Ingresá a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor y seguí los pasos que te indique el sistema. Al final, podes consultar el estado de tu solicitud Información Personal > Consulta de Expediente. ANSES billetes.webp Monto de la PUAM de ANSES en noviembre 2025 La Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM) tiene un monto que equivale al 80% de una jubilación mínima. En noviembre, pensiones, jubilaciones y asignaciones reciben un 2,1% de aumento en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. De esta manera, los adultos mayores que perciben la PUAM cobrarán en noviembre $266.442,16. Además, ANSES confirmó la continuidad del Bono Extraordinario de $70.000, por lo que el monto final que será depositado es $336.442,16.

Temas ANSES