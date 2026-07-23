Con más de 120 policías, Jorge Macri lanzó un nuevo operativo de saturación en la villa 1-11-14 + Agregar ámbito en









El jefe de Gobierno presenció el despliegue de las fuerzas de seguridad en el Bajo Flores. Los efectivos secuestraron droga y cerraron chatarreras.

En el operativo secuestraron dosis de cocaína, pasta base y marihuana.

La Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un nuevo operativo de seguridad en la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Con un fuerte despliegue de las fuerzas, el gobierno porteño realizó controles en la calle, inspecciones en comercios y retiro de autos abandonados, basura y escombros del espacio público.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el operativo secuestraron dosis de cocaína, pasta base y marihuana, retuvieron 47 vehículos por falta de documentación y removieron 10 autos abandonados que serán compactados. Además, clausuraron tres chatarrerías que operaban de manera ilegal, donde se venden metales y autopartes robadas.

La Ciudad desplegó un nuevo operativo en el Bajo Flores. GCBA Trabajaron más de 120 policías de la Patrulla de Control de Accesos, Orden Urbano, Investigaciones, Unidades Especiales, Pacificación de Barrios y de Seguridad Comunal, y de las divisiones Operaciones Especiales y Motorizada.

También hubo personal de la Agencia Gubernamental de Control (para inspección de locales comerciales), de Protección Ambiental e Higiene (para inspección de metaleras), de Fiscalización (para limpieza de ranchadas), del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (para levantar autos abandonados), de Tránsito (por control vehicular en la zona) y Migraciones.

“En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien, los que todos los días trabajan o estudian; del otro lado, los que eligen vivir al margen de las normas. Acá no hay zonas liberadas ni hay espacio para la duda: o se controla el territorio o lo dominan los delincuentes. Y nosotros al delito lo vamos a perseguir en cada metro cuadrado de la Ciudad”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Jorge Macri presenció el operativo desde el centro de comando. “No negociamos el orden ni la autoridad. Los que creen que vamos a condenar a los porteños a convivir con lo peor del conurbano, se equivocan. En esta Ciudad, el vale todo se terminó”, sostuvo Jorge Macri, que supervisó el operativo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló. Más de 1.400 operativos de saturación en barrios como Constitución, Saavedra, Retiro y Balvanera, en la zona de Once, en función de los datos del Mapa del Delito. La villa 1-11-14, en el Bajo Flores, es uno de los asentamientos más grandes de la Ciudad; se creó a partir de la unificación de tres barrios precarios en los años 70 y ahora viven más de 40.000 personas en alrededor de 5.000 viviendas.