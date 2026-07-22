Intentaron quemar un contenedor de basura y les prohibieron ingresar a CABA mientras dure el proceso en su contra + Agregar ámbito en









Los sospechosos fueron imputados por la Unidad de Flagrancia. El episodio tuvo lugar en el barrio de Balvanera.

Dos sospechosos fueron imputados por intentar incendiar un contenedor en CABA.

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público de la Ciudad, a instancias del auxiliar fiscal Federico Ghisio, imputó por el delito de estrago doloso a dos sospechosos que fueron detenidos en flagrancia por intentar quemar un contenedor de residuos en el barrio de Balvanera.

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Como ambos imputados tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, desde la UFLA Este, y mediante un acuerdo con la defensa, se les otorgó la libertad con medidas restrictivas: tienen prohibido el ingreso al ámbito de CABA mientras dure el proceso judicial en su contra.

Todo sucedió cuando desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad se pudo visualizar a los dos sospechosos tratando de prender fuego a un contenedor ubicado sobre la calle Pasteur, a metros de la avenida Corrientes.

El CMU detectó el accionar. Archivo Qué decidió hacer la Ciudad de Buenos Aires con los sospechosos Los dos sospechosos fueron detenidos en el momento por los policías alertados por el CMU y, luego de intimarlos, el auxiliar fiscal Ghisio los imputó por el delito de estrago doloso.

En ese contexto, los dos imputados fueron liberados, pero con medidas restrictivas que se acordaron con la defensa, entre ellas, la prohibición de ingresar a la Ciudad de Buenos Aires mientras dure el proceso en su contra, excepto los días que deban concurrir a presentarse ante la Justicia.

En el caso interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12, a cargo del juez Juan Manuel Neumann en la Ciudad.