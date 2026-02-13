Cómo consultar quién es el dueño de un vehículo a partir de la patente en 2026 + Seguir en









El trámite para aclarar la situación legal del vehículo antes de concretar cualquier operación y que se realiza de manera digital.

La manera de consultar el informe de dominio de un auto en 2026. Depositphotos

La transparencia en el mercado automotor argentino es clave antes de concretar cualquier operación. Conocer la identidad del propietario de un vehículo, ya sea para comprar un usado o por cuestiones de seguridad vial, es un derecho que se ejerce de manera digital a través del número de patente.

El procedimiento oficial, gestionado por la Dirección Nacional de Registro Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), permite acceder a información detallada sobre el titular y la situación legal del automóvil.

El documento esencial para esta consulta es el Informe de estado de dominio, que no solo revela el nombre del dueño, sino también si el vehículo tiene embargos, prendas, denuncias de robo o inhibiciones. Este certificado garantiza la seguridad jurídica de la transacción y evita futuros problemas legales.

patentes-argentinas Qué datos incluye el informe de dominio de un vehículo El Informe de estado de dominio proporciona información clave sobre el vehículo, que incluye:

Datos de radicación: ubicación registral del automotor.

Afecciones legales: denuncias de robo, embargos, prendas o inhibiciones.

Características técnicas: marca, modelo, tipo, número de motor y chasis, año de primera inscripción y usos del vehículo. Este informe es válido para autos, motos y maquinaria agrícola, y su vigencia es de 15 días hábiles. Pasado ese plazo, los datos podrían haber cambiado, por lo que se recomienda solicitarlo nuevamente antes de concretar una transacción.

El costo del trámite varía según la jurisdicción, ya que incluye un arancel fijo más impuestos de sellos y tasas provinciales. La DNRPA ofrece un estimador de costos en su web, para calcular el monto exacto antes de realizar la solicitud. El proceso para saber quién es el titular del auto a través de la web El trámite para obtener el Informe de estado de dominio es 100% digital y se realiza a través del portal oficial de la DNRPA. Los pasos a seguir son los siguientes: Ingresar al sitio web oficial: Acceder a www.dnrpa.gov.ar y seleccionar la opción "Trámites Online" en el menú principal.

Acceder al Sistema Integral de Trámites Electrónicos: Dentro del portal, elegir la sección "Informes online".

Identificación del solicitante: El sistema requerirá ingresar el CUIL o CUIT. Si el usuario no está registrado, deberá completar un formulario con datos personales (nombre, apellido, correo electrónico y teléfono).

Validación del vehículo: Ingresar el número de patente (sin espacios ni guiones). El sistema mostrará el modelo del vehículo para confirmar que los datos son correctos.

Selección del informe: Elegir la opción "Informe de estado de dominio" (para datos actuales) o "Informe histórico de titularidad" (para el historial completo desde la fabricación).

Pago de aranceles: Generar el cupón de pago y abonar mediante sistemas electrónicos como VEP, PagoMisCuentas o Link.

Recepción del informe: Una vez acreditado el pago, la DNRPA enviará el informe en formato PDF al correo electrónico del solicitante en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. El trámite también puede realizarse de manera presencial en una oficina de la DNRPA, aunque los plazos, costos y forma de entrega del informe siguen siendo los mismos. Para quienes necesiten el reporte con urgencia, existe la opción de solicitar un Informe de Dominio con Caracter Urgente.

