Ni Ferrari, ni Porsche: el "auto de calle" de los 90 que humilló a todos con su capacidad de suspensión

Un vehículo familiar sorprendió a los especialistas, por su destreza en las curvas y todavía asombra a los fanáticos de los motores.

Treinta años después de su lanzamiento, este auto tiene habilidades que todavía no se superaron. Gentileza - RACER

A veces la historia del automovilismo esconde ciertas joyas que se vuelven populares décadas después. No tienen que ser únicamente modelos deportivos o vehículos para las pistas de Fórmula 1, sino autos creados para el día a día que escondían características increíbles.

Por ejemplo, un auto de los 90 reapareció en un circuito alemán muy exigente. Ahí, el sedán europeo volvió a sorprender a los pilotos actuales y expertos, quienes calificaron su comportamiento como algo difícil de replicar incluso hoy.

Citroën Xantia Activa Gentileza - Hagerty El secreto técnico que permite a una berlina familiar doblar más rápido que un coche de carreras El protagonista es el Citroën Xantia Activa, un modelo que apostó por una suspensión hidroneumática avanzada, cuando la mayoría de las marcas seguía caminos más simples. Este sistema se caracteriza por tener esferas presurizadas, control electrónico y barras estabilizadoras trabajando en conjunto.

Su popularidad se debe al control del balanceo. Otros autos se inclinaban al tomar una curva, pero este Citroën mantenía su estructura casi plana. Esto permitió un mayor agarre, más precisión en la dirección y una sensación de estabilidad que no se suele encontrar en este tipo de vehículo.

Durante las pruebas recientes en Nürburgring, el piloto y creador de contenido Misha Charoudin quedó impactado por ese comportamiento. Según su análisis, la suspensión superó a muchos vehículos modernos pensados para alto rendimiento.

Por qué los ingenieros modernos no logran superar lo que se hizo hace 30 años Muchos se preguntan: ¿cómo una tecnología de hace tres décadas sigue marcando diferencias? Parte de la respuesta está en las decisiones industriales actuales. Hoy en día a la hora de fabricar se priorizan los costos, la modularidad y la producción en escala, lo que deja un margen menor para sistemas complejos y caros. En los noventa, Citroën apostó por un desarrollo que le llevó años y requirió una inversión que pocas marcas estarían dispuestas a repetir en un auto pensado para familias. Además, la electrónica moderna muchas veces compensa con ayudas digitales, lo que antes se resolvía desde la mecánica del auto. En el Xantia Activa, todo se integraba desde la base, con una habilidad que impacta en 2026. La prueba definitiva: el récord imposible que sigue vigente y nadie puede explicar El mejor ejemplo del potencial del modelo quedó grabado en una famosa maniobra conocida como la "prueba del alce". En esa misma prueba, el Xantia Activa logró una velocidad superior a la de numerosos autos deportivos, un registro que incluso hoy es difícil de igualar. Ese resultado dependió del paso por curva y del control total del chasis. Incluso con mejoras posteriores en la unidad probada, quienes lo manejaron coinciden en que la suspensión fue la verdadera protagonista. Gracias a estas características, treinta años después, este sedán francés sigue siendo tema de debate.

