CABA: tres chilenos que desvalijaban departamentos fueron detenidos tras una persecución por Palermo

Los delincuentes fueron arrestados luego de un operativo que incluyó una persecución vehicular. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, pidió que sean expulsados del país.

Las entraderas se realizaron en el barrio porteño de Palermo.

En un operativo que incluyó una persecución con vehículos, la Policía de la Ciudad detuvo este lunes a tres delincuentes chilenos por el robo de varios departamentos en el barrio de Palermo. Los ladrones tenían antecedentes penales. "Extranjero que delinque en la Ciudad. Extranjero que expulsamos del país", dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Las detenciones se produjeron cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B fueron alertados sobre un robo en un edificio ubicado en Soler al 6000, cuyos autores escaparon a bordo de un Toyota Yaris. Luego de un rápido despliegue, el personal inició una persecución vehicular que finalizó en Amenábar al 100.

chilenos caba Seguridad CABA Los sospechosos abandonaron el auto y continuaron la fuga a pie en distintas direcciones, pero finalmente fueron detenidos en inmediaciones del predio del Ceamse. Al ser identificados los ladrones, de 24, 27 y 36 años, se corroboró que los tres contaban con antecedentes por robo, violación de propiedad y desacato. Dos de ellos habían ingresado ilegalmente a la Argentina.

Celulares, 20 tarjetas de crédito, ropa, notebooks y tablets Dentro del rodado y entre las pertenencias de los imputados se secuestraron cinco celulares, $1.199.500, 106 dólares y 60 euros, además de unas 20 tarjetas de crédito, un bolso gris, una mochila negra y un morral.

También, los efectivos hallaron veinte gorras, dos notebooks, una consola de videojuegos con dos joysticks, un cargador de netbook, dos barretas, dos destornilladores, un cuchillo de cocina, siete relojes, doce perfumes, cuatro botellas de whisky, cinco anteojos de sol, siete jeans, un pantalón deportivo, seis bolsos, un morral, dos remeras, cuatro camperas, dos pares de zapatillas, un celular de alta gama, una tablet, documentación del vehículo, un estuche de auriculares, otros dos cargadores y cables.

Durante el robo en el edificio de la calle Soler, la banda violentó cuatro departamentos del inmueble, que se encontraban vacíos al momento del hecho. A partir del análisis de cámaras de seguridad, se detectó que los detenidos guardarían relación con un robo de características similares ocurrido el fin de semana pasado en Lafinur al 3.100.



A estos tres delincuentes chilenos los detuvimos por robar departamentos. Solicitamos la inmediata expulsión del país.



Ley y orden. pic.twitter.com/NioVtsX7aM — Jorge Macri (@jorgemacri) February 23, 2026 La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60, cuyo titular, el Dr. Bignone, y Secretaría 71 del Dr. Antelo, labraron actuaciones por robo bajo la modalidad ausencia de moradores.