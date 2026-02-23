Los supermercadistas mayoristas prevén una actividad comercial estancada y advierten por la demanda

Los supermercadistas mayoristas prevén una actividad comercial estancada en el trimestre comprendido entre febrero y abril. Entre las principales limitantes que se observan para mejorar el desempeño del sector, destacaron al nivel de demanda y los actuales costos laborales.
El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) retrocedió en enero, pero se sostiene levemente en terreno positivo, al ubicarse en un 1,3%.
En enero, el 71,3% de los relevados creen que la situación comercial futura se mantendrá igual en el trimestre febrero-abril 2026, aunque el 20% se mostró optimista y el 8,8% dijo que "empeorará".
A su vez, el 66,3% manifestó que situación comercial de su empresa se mantenía sin mayores cambios, mientras que el 25% acusó a la situación como "mala", y solo el 8,8% señaló que era "buena".
Por otro lado, el 66,3% considera que sus stocks en términos de volumen continúan sin cambios, pero el 21,3% asegura que están "por debajo de lo normal". Asimismo, el 12,5% dijo que la mercadería se encuentra "por encima de lo normal.
Principales factores que limitan la actividad comercial
De acuerdo a los supermercadistas, la actividad en el sector mayorista se encuentra limitada por la demanda en un 52,5% y el costo laboral en un 25%, cuando hace tres meses los porcentajes eran de un 55,8% y el 24,7%, respectivamente. El costo del financiamiento fue otro de los factores contemplados, con un 7,5%.
Entre otro factores que atentan a la actividad se encuentran: la competencia en el propio sector (5%); suministro (1,3%); acceso al crédito bancario (1,3%); superficie de ventas (1,3%); y otros (2,5%). Por su parte, el 3,8% entiende que no hay ningún factor se encuentre limitando la actividad.
