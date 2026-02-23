Los supermercadistas mayoristas prevén una actividad comercial estancada y advierten por la demanda

La confianza empresarial retrocedió en el sector, pero se sostiene en terreno positivo. Crece la preocupación por los costos laborales.

La mayoría de los supermercadistas mayoristas no espera una mejora de la actividad entre febrero y abril.

Los supermercadistas mayoristas prevén una actividad comercial estancada en el trimestre comprendido entre febrero y abril . Entre las principales limitantes que se observan para mejorar el desempeño del sector, destacaron al nivel de demanda y los actuales costos laborales.

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) retrocedió en enero, pero se sostiene levemente en terreno positivo, al ubicarse en un 1,3%.

En enero, el 71,3% de los relevados creen que la situación comercial futura se mantendrá igual en el trimestre febrero-abril 2026 , aunque el 20% se mostró optimista y el 8,8% dijo que "empeorará".

A su vez, el 66,3% manifestó que situación comercial de su empresa se mantenía sin mayores cambios , mientras que el 25% acusó a la situación como "mala", y solo el 8,8% señaló que era "buena".

Por otro lado, el 66,3% considera que sus stocks en términos de volumen continúan sin cambios, pero el 21,3% asegura que están "por debajo de lo normal" . Asimismo, el 12,5% dijo que la mercadería se encuentra "por encima de lo normal.

Principales factores que limitan la actividad comercial

De acuerdo a los supermercadistas, la actividad en el sector mayorista se encuentra limitada por la demanda en un 52,5% y el costo laboral en un 25%, cuando hace tres meses los porcentajes eran de un 55,8% y el 24,7%, respectivamente. El costo del financiamiento fue otro de los factores contemplados, con un 7,5%.

Entre otro factores que atentan a la actividad se encuentran: la competencia en el propio sector (5%); suministro (1,3%); acceso al crédito bancario (1,3%); superficie de ventas (1,3%); y otros (2,5%). Por su parte, el 3,8% entiende que no hay ningún factor se encuentre limitando la actividad.