De cuánto es la fortuna de Tyra Banks, la polémica presentadora de America's Next Top Model + Seguir en









Con una carrera que comenzó desde muy joven, la conductora y empresaria supo construir un imperio de millones.

La presentadora y productora de uno de los programas más exitosos de la TV estadounidense. Imagen: Ben Gabbe/Getty Images

Tyra Banks se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y mediáticas de la industria del entretenimiento global. Con una fortuna que asciende a cientos de millones de dólares, la empresaria ha logrado transformar su éxito en las pasarelas en un imperio comercial que abarca la televisión, la producción y la cosmética.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es mundialmente conocida por ser la creadora y presentadora de America's Next Top Model, el exitoso reality show que durante décadas definió los estándares de la moda en televisión. Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por la controversia, siendo blanco de críticas recientes debido a los métodos de enseñanza y las situaciones extremas a las que exponía a las concursantes en su programa.

Tyra Banks Condujo uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense. Imagen: Eric McCandles/ABC La historia de Tyra Banks: de las pasarelas a la TV La trayectoria de Tyra comenzó a los 15 años, cuando irrumpió en el mundo del modelaje, enfrentándose al rechazo inicial antes de convertirse en la primera mujer afroamericana en protagonizar portadas de revistas como GQ y Sports Illustrated Swimsuit. Su paso por las pasarelas de París y su etapa como "ángel" de Victoria's Secret, la elevaron al estatus de supermodelo internacional en la década de los 90.

Tras retirarse del modelaje de alta costura, Banks dio un salto maestro a la televisión, con la creación de su propio emporio mediático. Además de su faceta como presentadora, se graduó en un programa de negocios de la Universidad de Harvard, lo que le permitió gestionar su marca personal con una visión empresarial aguda, diversificando sus ingresos a través de libros, programas de entrevistas y líneas de belleza.

Recientemente, su figura ha vuelto al centro de la conversación, tras el estreno en Netflix de un documental que explora la "cruda realidad" detrás de America's Next Top Model. Esta producción analiza el impacto psicológico en las participantes y pone bajo la lupa el estilo de liderazgo de Tyra, revelando aspectos hasta ahora desconocidos sobre las tensiones y el ambiente laboral del show que la hizo famosa.

De cuánto es el patrimonio de Tyra Banks A fecha de febrero de 2026, el patrimonio neto de Tyra Banks se estima en aproximadamente 90 millones de dólares, de acuerdo con sitios especializados en finanzas de celebridades. Esta impresionante cifra es el resultado de décadas de contratos millonarios en televisión, regalías por la distribución internacional de sus formatos y sus acertadas inversiones. A pesar de las polémicas que han rodeado su legado en los últimos años, su estabilidad financiera se mantiene sólida. Sus ingresos actuales no sólo provienen de sus proyectos pasados, sino también de su capacidad para mantenerse vigente en la era del streaming y su rol continuo como productora ejecutiva en diversos proyectos de la industria del entretenimiento.

Temas Millones