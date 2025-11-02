En la provincia de Santa Fe, el organismo encargado de administrar los aportes de los trabajadores y liquidar el pago a jubilados y pensionados, entre otras responsabilidades, es la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Y recientemente, confirmó en qué fechas se liquidarán los haberes.
Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: cuándo cobran los jubilados en noviembre de 2025
Las autoridades provinciales finalmente confirmaron el calendario de pagos para los haberes del corriente mes.
Estamos transitando la primera semana de noviembre y ya están los días para cobrar los haberes del mes. Para una mejor organización, el total de las liquidaciones se realizan en dos fechas diferentes. Comenzarán el lunes 3 y finalizarán el viernes 7.
Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en noviembre 2025
Desde sus canales de comunicación oficial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe, confirmó que a partir del lunes 3 de noviembre comenzará el calendario de pagos. A diferencia de otros organismos previsionales, la clasificación se realiza según el monto a percibir por los beneficiarios.
De esta manera, queda establecido que todos aquellos jubilados y pensionados que perciban hasta $1.050.000 cobrarán sus haberes el día lunes 3 y la acreditación en cuenta será el sábado 1. Mientras que aquellos que superen ese monto lo harán el día viernes 7 de noviembre y la acreditación en cuenta será el jueves 6, finalizando así el calendario.
