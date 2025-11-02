Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: cuándo cobran los jubilados en noviembre de 2025







Las autoridades provinciales finalmente confirmaron el calendario de pagos para los haberes del corriente mes.

Cuándo se liquidan los haberes correspondientes al mes de noviembre. Imagen: Freepik

En la provincia de Santa Fe, el organismo encargado de administrar los aportes de los trabajadores y liquidar el pago a jubilados y pensionados, entre otras responsabilidades, es la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Y recientemente, confirmó en qué fechas se liquidarán los haberes.

Estamos transitando la primera semana de noviembre y ya están los días para cobrar los haberes del mes. Para una mejor organización, el total de las liquidaciones se realizan en dos fechas diferentes. Comenzarán el lunes 3 y finalizarán el viernes 7.

Casa de Gobierno Santa Fe La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe dio a conocer las fechas de cobro de noviembre 2025. Imagen: Argentina.gob.ar Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en noviembre 2025 Desde sus canales de comunicación oficial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe, confirmó que a partir del lunes 3 de noviembre comenzará el calendario de pagos. A diferencia de otros organismos previsionales, la clasificación se realiza según el monto a percibir por los beneficiarios.

De esta manera, queda establecido que todos aquellos jubilados y pensionados que perciban hasta $1.050.000 cobrarán sus haberes el día lunes 3 y la acreditación en cuenta será el sábado 1. Mientras que aquellos que superen ese monto lo harán el día viernes 7 de noviembre y la acreditación en cuenta será el jueves 6, finalizando así el calendario.