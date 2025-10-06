¿Cómo quedan los haberes mínimos de la Caja de Pensiones y Jubilaciones de Santa Fe a partir de octubre 2025?







El organismo previsional de la Provincia anunció aumentos. Conocé el monto y los plazos establecidos.

Buenas noticias para los beneficiarios santafesinos. Freepik

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe es el organismo previsional que administra las prestaciones de retiro, jubilación, pensión por fallecimiento e invalidez para los agentes del Estado provincial que hayan realizado aportes al régimen previsional santafesino conforme las normas vigentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Quedan comprendidos por este régimen los funcionarios, empleados y obreros que prestan servicios en la administración pública provincial, así como aquellos trabajadores de municipios que no cuenten con una caja municipal propia o que hayan adherido al sistema provincial.

Jubilados de Santa Fe Un aumento en los haberes a partir de Octubre. Freepik

Jubilados de Santa Fe: cuál es el haber mínimo de jubilación Desde el Poder Ejecutivo provincial se suele establecer una recomposición salarial que a su vez impacta en los haberes previsionales del personal pasivo del Estado. En ese marco, la Caja dispone el monto mínimo de jubilación que deben percibir quienes reúnen los requisitos para jubilarse dentro del régimen provincial.

En el comunicado oficial del 1 de octubre de 2025, la Caja de Jubilaciones y Pensiones informó el valor actual del haber mínimo de jubilación en el sistema santafesino, valor que sirve de referencia, entre otros fines, para determinar quiénes deben sostener un “aporte solidario” en función de la normativa aplicable.

Dicho monto, quedó establecido en $498.771 mensuales. Por lo tanto, los beneficiarios que cobren el equivalente a 3 (tres) jubilaciones mínimas ($1.496.313) serán los alcanzados por el aporte solidario.