Caja de Jubilaciones y pensiones de Santa Fe: quiénes cobran este 8 de abril 2026 + Seguir en









Se acerca el calendario de pagos para los jubilados santafesinos. Enterate cuándo cobra cada beneficiario.

Quiénes cobran este 8 de abril según la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Imagen: Freepik

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe confirmó el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026, generando expectativa entre los beneficiarios que aguardan el cobro de sus haberes. Como cada mes, el cronograma se organiza de manera escalonada según el monto de los ingresos, con el objetivo de ordenar la acreditación y evitar aglomeraciones en los bancos.

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En este contexto, ya se conocen las fechas exactas en las que cada grupo percibirá sus haberes, incluyendo a quienes cobran en los primeros días del calendario, como sucede este 9 de abril.

Jubilados de Santa Fe Esta semana se completa el calendario de pagos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe. Imagen: Freepik Jubilados Santa Fe: calendario de pagos para abril 2026 De acuerdo al cronograma oficial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, el pago de haberes comienza con los beneficiarios que perciben los montos más bajos. En ese esquema, el miércoles 1 de abril de 2026 fue el turno de quienes cobran hasta $1.320.000, siendo uno de los primeros grupos en recibir el dinero.

El calendario continúa en los días siguientes con los tramos de haberes superiores, distribuidos de forma progresiva. De esta manera, se garantiza que todos los jubilados y pensionados cobren dentro de la misma semana, respetando el orden establecido por el organismo previsional.

Finalmente, los pasivos con haberes superiores a $1.320.000 cobrarán el día miércoles 8 de abril.

Cuál es el mínimo de jubilación en abril 2026 Para abril de 2026, el haber mínimo de los jubilados de la provincia de Santa Fe se ubica en $575.387, según lo informado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe. Este monto establece el piso de ingresos para quienes perciben la jubilación más baja dentro del sistema provincial. Además, continúa vigente el esquema de aporte solidario aplicado a los haberes más altos, específicamente quienes cobren un haber que equivalga a más de 3 jubilaciones mínimas, una medida que busca sostener el equilibrio del sistema previsional. Este mecanismo implica descuentos progresivos sobre los ingresos superiores, contribuyendo al financiamiento general de la Caja.