Calendario de ANSES: qué jubilados cobran el lunes 13 de julio, tras el feriado largo + Agregar ámbito en









Conocé cómo se organiza el abono de las prestaciones a los beneficiarios, según la reglamentación vigente que provee el organismo.

Los beneficiarios que superen la jubilación mínima podrán acceder a un bono proporcional de acuerdo con los criterios definidos por el organismo,

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará su marcha este lunes 13 de julio, luego de la interrupción provocada por el feriado por el Día de la Independencia y la jornada no laborable con fines turísticos.

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El organismo mantuvo el esquema de liquidación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. La programación de julio comenzó antes del fin de semana largo, con un cronograma dividido en distintas fechas.

Cómo sigue el cronograma de pagos de jubilaciones tras el 9 de julio El cronograma continuará este lunes con los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 2. Los jubilados y pensionados también recibirán en julio una actualización del 2,15%, calculada según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al mismo tiempo, quienes perciben los ingresos más bajos seguirán cobrando un bono extraordinario de hasta $70.000.

El refuerzo económico alcanzará a los titulares de menores haberes: la jubilación mínima quedó fijada en $411.787,67 para julio. Con el bono completo, el ingreso mensual asciende a $481.787,67. ANSES depositará los haberes en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario.

Fechas de cobro para jubilados con la mínima en la semana entrante El calendario previsto para quienes cobran hasta un haber mínimo continuará con las siguientes fechas:

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio ANSES ¿Qué terminaciones de DNI ya cobraron antes del cese de actividades? El inicio del cronograma tuvo lugar antes del feriado nacional. ANSES acreditó primero los haberes correspondientes a los jubilados y pensionados con documentos finalizados en 0 y 1, quienes cobraron antes de la suspensión de actividades por el 9 de julio y el día no laborable del 10 de julio. El esquema continuará desde el lunes 13 de julio con el resto de las terminaciones de DNI, hasta completar el calendario establecido para los beneficiarios que perciben la jubilación mínima.

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