Calendario ANSES: Quiénes cobran del 22 al 26 de junio con aumento, bono y aguinaldo

Para conocer la fecha exacta de pagos, cada persona debe verificar el cronograma correspondiente a la terminación de su DNI.

El organismo recomienda respetar las fechas establecidas para consultar la acreditación correspondiente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el calendario de pagos de junio. Durante la semana del 22 al 26, varios grupos de beneficiarios reciben sus haberes según la terminación del Documento Nacional de Identidad. El cronograma incluye a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE) y personas que perciben la Prestación por Desempleo.

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Los pagos de junio llegan con un incremento del 2,58%, aplicado por la actualización de la fórmula de movilidad . A ese aumento se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos y el medio aguinaldo, lo que eleva el monto final que cobran miles de jubilados y pensionados durante este mes.

El organismo nacional mantiene el sistema habitual de acreditación, por lo que cada prestación se deposita de manera automática en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario .

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo comienzan a cobrar durante la última parte del calendario mensual. En junio, este grupo también recibe el aumento por movilidad y el medio aguinaldo. En los casos que corresponda, el bono se liquida de manera proporcional, hasta alcanzar el equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

El calendario dispuesto por ANSES para este grupo quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Por otra parte, los jubilados y pensionados que perciben un haber mínimo finalizan su cronograma antes. Durante esta semana solo resta una fecha de pago para ese grupo:

DNI terminados en 9: 22 de junio

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AUH y AUE: qué terminaciones de DNI cobran esta semana

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo completan su calendario durante esta semana. El cronograma prevé una única fecha pendiente para quienes todavía no cobraron el beneficio correspondiente a junio:

DNI terminados en 9: 22 de junio

El aumento por movilidad también impacta sobre las asignaciones familiares. Como consecuencia de la actualización, la AUH asciende a $144.932 durante junio. A su vez, la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza los $471.915, mientras que la Asignación Familiar por Hijo, para el primer rango de ingresos, llega a $72.474.

La Asignación por Embarazo (AUE) continúa con su propio cronograma de pagos. Las beneficiarias reciben el depósito según la terminación del documento.

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

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Cronograma de cobro para la Prestación por Desempleo en junio

La Prestación por Desempleo también continúa con los pagos durante la cuarta semana del mes. El beneficio se organiza según la terminación del DNI y abarca cuatro jornadas consecutivas.

El calendario previsto por ANSES es el siguiente:

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Además de estas prestaciones, ANSES mantiene abiertos otros cronogramas que abarcan distintas asignaciones. La Asignación por Maternidad se paga entre el 10 de junio y el 8 de julio para todas las terminaciones de documento. Cada fecha responde a la terminación del DNI y contempla los valores actualizados del mes, que incorporan el aumento por movilidad y, en los casos previstos, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.