Formulario Madres en ANSES: cómo cambiar el titular de la asignación por hijo

Además de la AUH, el beneficio alimentario se suma a los ingresos de este mes y funciona como un refuerzo destinado a los hogares alcanzados por la prestación.

Los beneficiarios de entre 16 y 18 años pueden cobrar directamente la prestación cuando poseen una cuenta bancaria o una billetera virtual a su nombre.

La Asignación Universal por Hijo ( AUH ) contempla la posibilidad de modificar la persona que recibe el beneficio cuando existen cambios en la situación familiar o en el cuidado cotidiano del menor. La prestación administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está destinada a familias sin empleo formal, trabajadores informales y monotributistas sociales con hijos menores de 18 años o con discapacidad .

El esquema de la AUH establece que el cobro corresponde a un único responsable . La figura del titular del beneficio resulta central para la percepción de la asignación, ya que el pago se acredita a nombre de una sola persona vinculada al cuidado del niño o adolescente. La normativa permite realizar cambios cuando el beneficiario original deja de cumplir el rol principal de cuidado. La medida busca que los fondos lleguen a quien efectivamente se encuentra a cargo del menor.

Diversas situaciones pueden justificar una modificación de titularidad. Entre los casos contemplados figuran aquellos en los que el titular deja de convivir con el niño , cuando uno de los progenitores no puede ser ubicado o cuando los adultos responsables acuerdan que una sola persona reciba la prestación.

¿Quiénes pueden registrarse como el nuevo adulto responsable ante Anses?

La AUH puede quedar bajo la titularidad de distintos responsables vinculados al menor. El sistema contempla la posibilidad de que la asignación sea percibida por la madre, el padre, un tutor o un familiar cercano que tenga a su cargo al beneficiario. La modificación apunta a reflejar la situación real del grupo familiar. El objetivo del trámite consiste en adecuar la titularidad a la persona que ejerce el cuidado cotidiano, independientemente de quién haya figurado inicialmente como beneficiario.

Cada caso requiere la correspondiente acreditación ante ANSES, mediante la documentación exigida para el procedimiento. La evaluación se realiza en función de la información presentada durante la gestión presencial. Los cambios también pueden producirse cuando ambos progenitores comparten el mismo domicilio y deciden que el cobro quede concentrado en uno de ellos. La normativa contempla esa posibilidad dentro de los mecanismos disponibles para la administración de la prestación.

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¿El trámite es gratuito? Dónde y cómo iniciar la solicitud

El cambio de titularidad de la Asignación Universal por Hijo se realiza de forma presencial en una oficina de ANSES. Los interesados deben gestionar previamente un turno para ser atendidos por el organismo. La solicitud requiere la presentación del formulario PS 2.73, conocido como Formulario Madres.

Este documento constituye el instrumento principal para iniciar el pedido de modificación de titularidad. El procedimiento informado por ANSES contempla varias etapas antes de completar la actualización de los datos.

Los pasos indicados son los siguientes:

descargar el formulario PS 2.73 desde el sitio oficial

completar la información solicitada

solicitar un turno en ANSES

concurrir a la oficina con la documentación requerida

verificar posteriormente los datos en Mi ANSES

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¿Qué vigencia tiene el cambio de titularidad si cambia la situación del menor?

La información difundida por ANSES indica que la titularidad puede modificarse cuando existen circunstancias que justifican una nueva asignación del beneficio. Cada situación familiar se analiza a partir de la documentación presentada durante el trámite correspondiente.

El organismo también permite modificar el medio de cobro de la AUH mediante una gestión digital. A diferencia del cambio de titularidad, este procedimiento no requiere atención presencial en una oficina. Los beneficiarios que deseen actualizar la modalidad de cobro deben ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. El sistema solicita la validación de los datos personales antes de avanzar con la operación.

Los pasos informados para modificar el medio de cobro son los siguientes:

ingresar a Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social

validar los datos personales

acceder a la sección de cobros

seleccionar la nueva modalidad de pago

confirmar la operación

La actualización del método de cobro no se aplica de manera inmediata. El organismo informó que el cambio puede demorar hasta 60 días en reflejarse dentro del sistema y también confirmó una actualización de los montos de la Asignación Universal por Hijo desde mayo de 2026. El incremento establecido fue del 3,4%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vinculado al Índice de Precios al Consumidor.

Los valores vigentes quedaron establecidos de la siguiente manera:

asignación por hijo menor de 18 años: $141.312

pago mensual directo por hijo menor de 18 años: $113.050

asignación por discapacidad: $458.354

pago mensual directo por discapacidad: $366.683,20

El sistema de liquidación conserva la retención del 20% del beneficio hasta la presentación de la Libreta AUH. Ese porcentaje se libera una vez cumplidas las condiciones exigidas por el programa. La asignación por discapacidad también contempla la acreditación posterior del monto retenido. Los requisitos vinculados con salud, vacunación y escolaridad forman parte de las condiciones necesarias para acceder al pago restante.