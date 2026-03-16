Cambios en la VTV: la provincia de Buenos Aires no aplicará la reforma nacional y mantendrá su sistema actual + Seguir en









El gobierno de Axel Kicillof confirmó que la modificación impulsada por la gestión de Javier Milei no regirá en territorio bonaerense. La revisión técnica seguirá con los plazos y requisitos vigentes.

La Provincia mantendrá su esquema habitual de la VTV

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que no adoptará la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) impulsada por la administración nacional, por lo que el esquema actual continuará vigente sin modificaciones en el distrito.

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La decisión fue confirmada por el Ejecutivo provincial encabezado por Axel Kicillof, luego de que el Gobierno nacional ratificara los cambios regulatorios que buscan modificar el funcionamiento del sistema de controles vehiculares en todo el país.

Desde el organismo provincial encargado del control de la VTV señalaron que la provincia “no adhiere a las modificaciones nacionales”, por lo que se mantendrán las condiciones actuales tanto en los plazos de inspección como en los requisitos técnicos exigidos para circular.

Página de la VTV De esta manera, en territorio bonaerense seguirá siendo obligatorio realizar la verificación anual para vehículos con más de dos años de antigüedad, tal como establece el sistema vigente.

VTV: cruce político y cambios impulsados por Nación La postura de la provincia se conoció luego de que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, confirmara la implementación de una reforma que apunta a reducir trámites, extender los plazos de revisión y abrir el sistema a nuevos actores del sector automotor.

Tras la decisión bonaerense, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reaccionó con críticas y dejó un mensaje político al señalar que la medida deberá ser “tenida en cuenta a la hora de votar en 2027”. El nuevo esquema nacional establece varios cambios relevantes en el sistema de inspección técnica vehicular: Vehículos 0 km: la primera revisión se realizaría a los 5 años del patentamiento.

Autos de hasta 10 años: la inspección pasaría a ser cada dos años en lugar de anual.

Fin de la exclusividad: las jurisdicciones ya no podrían limitar la cantidad de talleres habilitados ni fijar tarifas.

Nuevos operadores: concesionarias, importadores y talleres mecánicos podrían realizar las revisiones. Sin embargo, para que estas modificaciones entren en vigor, cada provincia debe decidir si adhiere o no al nuevo marco regulatorio. Hasta el momento, Buenos Aires y Misiones ya adelantaron que mantendrán sus propios sistemas sin aplicar los cambios impulsados por la Nación.