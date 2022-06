Corte en la autopista Buenos Aires-La Plata: tránsito liberado tras la intervención de Berni

La tensión llegó a su pico máximo a las 8:05, cuando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires llegó en helicóptero e intimó a los manifestantes a los gritos: “Tienen cinco minutos para tomar una decisión, si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa”.

Finalmente, tras el arribo de Berni y las conversaciones del ministro con los transportistas, los camiones comenzaron a moverse y empezaron a liberar lentamente la zona.

El corte se inicio cerca de las las 6 en la zona del peaje Dock Sud mano a Capital Federal y lo realizan dueños de camiones que reclaman por falta de gasoil en distintos zonas del país.

Por el corte personal de seguridad vial de la autopista realizaba desvíos en las salidas de Quilmes y Avellaneda, mientras que las autoridades viales recomendaba no tomar la autopista y buscar vías alternativas para no sufrir demoras.