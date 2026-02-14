El fin de semana XXL que te dará unas mini vacaciones en febrero 2026 + Seguir en









Estos asuetos le permitirán a muchos afortunados tener un finde muy extendido.

Habrá varios días de descanso para muchos afortunados. Freepik

Febrero sigue su curso y son muchos los que aún no salieron de vacaciones, por lo que este grupo es el que mira de reojo constantemente el calendario de feriados. Con la esperanza de encontrar un día que les permita descansar, tendrán una novedad que los alegrará mucho.

Debido a que será después del fin de semana, estos días libres les darán a muchos la chance de gozar de un descanso más que extendido. Se le sumarán dos jornadas más, permitiendo que puedan realizar alguna escapada rápida o simplemente hacer un reposo más largo que el habitual, ideal para recargar energías.

Vacaciones de verano Estas jornadas son ideales para planificar una escapada rápida. Imagen: Freepik Cuál es el feriado de Carnaval y cuántos días libres tendrán los argentinos Vinculado al calendario de feriados religiosos, se celebra antes del inicio de la Cuaresma y la gran ventaja que les dará a millones de argentinos es que será de alcance nacional. Así, al fin de semana del 14 y 15 de febrero, se le sumarán el lunes 16 y el martes 17.

De esta forma, habrá cuatro días libres al hilo para quienes no trabajan los findes. Así, podrán aprovechar y planificar una escapada rápida, ya que la gran cantidad de jornadas no laborables da un margen mayor para poder viajar y regresar para volver a la actividad el miércoles.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

