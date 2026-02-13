Carnaval no es el único fin de semana largo de febrero: el feriado inesperado que tenés que conocer + Seguir en









Esta jornada beneficiará a muchos afortunados, ya que podrán tener un descanso extendido.

Si bien no será para todos, esta fecha favorecerá a muchos para tener un descanso extendido. Freepik

Para aquellos que todavía no se tomaron vacaciones, el calendario de feriados trae una buena noticia para aprovechar un descanso extra. Es una oportunidad ideal para quienes buscan cortar la rutina con un fin de semana largo antes de que finalice el mes de febrero.

Aunque la mayoría tiene la cabeza puesta en el Carnaval, hay una fecha anterior que beneficiará a un grupo puntual de personas. Este día se pegará al sábado y domingo, lo que abre la puerta a una escapada corta o simplemente a disfrutar de un día libre más en casa.

Freepik Feriados Este tipo de jornadas permiten planificar una escapada rápida en familia. Freepik Por qué es feriado el 23 de febrero de 2026 Aunque el calendario nacional de feriados aplica a todo el país, este beneficio es exclusivo para quienes trabajen en el partido de Pilar. El próximo lunes 23 de febrero se celebra el aniversario de la fundación del distrito, por lo que las autoridades locales dictaron el asueto.

La medida alcanza de forma directa a los empleados del sector público y a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia en esa zona. Por otro lado, la situación es distinta para los empleados del sector privado. Deberán esperar la decisión de cada empresa para saber si sus empleadores adhieren al día no laborable o si la actividad se mantiene de forma habitual.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

