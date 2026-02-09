En el calendario argentino no todo se define por los feriados nacionales: también aparecen fechas locales que cambian la rutina de una ciudad o un pueblo. En febrero, uno de esos feriados cae justo a mitad de semana y puede darte un respiro inesperado si vivís en la zona.
El feriado desconocido de febrero que te salvará de trabajar esta semana
Entre los feriados de febrero se esconde una fecha que no todos miran, pero que puede cambiar la semana.
-
Decretan feriado para el 9 de febrero: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo
-
El feriado de febrero que seguramente no conocías y te dará un descanso inesperado esta semana
Para entender qué implica, conviene mirar una diferencia que suele pasar de largo: no es lo mismo un feriado que un día no laborable. En los feriados rige el descanso como un domingo y, si se trabaja, la jornada se paga distinto; en los días no laborables, en cambio, muchas actividades quedan a criterio del empleador.
Por qué es feriado el 11 de febrero de 2026
El miércoles 11 de febrero de 2026 figura como jornada de carácter patronal en Mechongué, una localidad del partido de General Alvarado, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un feriado local vinculado a su celebración religiosa, que suele ordenar la agenda del lugar y concentrar actividades comunitarias.
En la práctica, el impacto se siente puertas adentro del distrito: es una fecha que puede modificar la dinámica de comercios y servicios en la localidad, mientras que en ciudades vecinas la semana sigue con normalidad. Por eso se lo considera un feriado “desconocido”: no aparece en la conversación cotidiana de quienes no están en esa zona, pero para los habitantes de Mechongué puede significar un descanso concreto.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario