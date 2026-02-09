El feriado desconocido de febrero que te salvará de trabajar esta semana + Seguir en









Entre los feriados de febrero se esconde una fecha que no todos miran, pero que puede cambiar la semana.

Una fecha que no suele aparecer en las charlas sobre feriados puede modificar la semana de un grupo puntual. Freepik

En el calendario argentino no todo se define por los feriados nacionales: también aparecen fechas locales que cambian la rutina de una ciudad o un pueblo. En febrero, uno de esos feriados cae justo a mitad de semana y puede darte un respiro inesperado si vivís en la zona.

Para entender qué implica, conviene mirar una diferencia que suele pasar de largo: no es lo mismo un feriado que un día no laborable. En los feriados rige el descanso como un domingo y, si se trabaja, la jornada se paga distinto; en los días no laborables, en cambio, muchas actividades quedan a criterio del empleador.

Descanso de Feriado El calendario de febrero incluye una fecha poco conocida que impacta solo a nivel local y altera la rutina habitual de la semana. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 11 de febrero de 2026 El miércoles 11 de febrero de 2026 figura como jornada de carácter patronal en Mechongué, una localidad del partido de General Alvarado, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un feriado local vinculado a su celebración religiosa, que suele ordenar la agenda del lugar y concentrar actividades comunitarias.

En la práctica, el impacto se siente puertas adentro del distrito: es una fecha que puede modificar la dinámica de comercios y servicios en la localidad, mientras que en ciudades vecinas la semana sigue con normalidad. Por eso se lo considera un feriado “desconocido”: no aparece en la conversación cotidiana de quienes no están en esa zona, pero para los habitantes de Mechongué puede significar un descanso concreto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

