Decretan un feriado que te permitirá cortar semana luego del descanso de Carnaval

Tras Carnaval, un feriado local se suma a los feriados de febrero y puede cambiar planes y horarios en un distrito bonaerense.

Cuando parece que febrero ya no guarda sorpresas, los feriados locales vuelven a aparecer como un guiño para armar una escapada corta. En la provincia de Buenos Aires, estas fechas suelen estar atadas a aniversarios y celebraciones patronales que ordenan la vida comunitaria y, de paso, cambian la rutina de quienes viven o trabajan en la zona.

Aunque no se trata de un feriado nacional, en el calendario de no laborables municipales estas jornadas pueden modificar horarios y servicios, además de activar festejos con identidad propia. Por eso conviene mirar con atención qué se celebra en cada distrito y en qué localidad aplica, para planificar sin confusiones.

Descanso de feriado El feriado local que tenés que conocer. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 19 de febrero de 2026 El 19 de febrero de 2026 se celebra un feriado local por el aniversario fundacional de Indio Rico, una localidad que pertenece al partido de Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires. La fecha figura dentro del listado de feriados locales vigentes para febrero de 2026.

En la práctica, se trata de un día no laborable que impacta en la comunidad de esa localidad, ya que acompaña los actos y actividades vinculadas con la conmemoración. Para quienes están fuera del área, la clave es verificar si la jornada aplica a su lugar de trabajo o a trámites y servicios que dependan del municipio.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

