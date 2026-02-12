Decretan un feriado que te permitirá cortar semana luego del descanso de Carnaval

Cuando parece que febrero ya no guarda sorpresas, los feriados locales vuelven a aparecer como un guiño para armar una escapada corta. En la provincia de Buenos Aires, estas fechas suelen estar atadas a aniversarios y celebraciones patronales que ordenan la vida comunitaria y, de paso, cambian la rutina de quienes viven o trabajan en la zona.
Aunque no se trata de un feriado nacional, en el calendario de no laborables municipales estas jornadas pueden modificar horarios y servicios, además de activar festejos con identidad propia. Por eso conviene mirar con atención qué se celebra en cada distrito y en qué localidad aplica, para planificar sin confusiones.
Por qué es feriado el 19 de febrero de 2026
El 19 de febrero de 2026 se celebra un feriado local por el aniversario fundacional de Indio Rico, una localidad que pertenece al partido de Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires. La fecha figura dentro del listado de feriados locales vigentes para febrero de 2026.
En la práctica, se trata de un día no laborable que impacta en la comunidad de esa localidad, ya que acompaña los actos y actividades vinculadas con la conmemoración. Para quienes están fuera del área, la clave es verificar si la jornada aplica a su lugar de trabajo o a trámites y servicios que dependan del municipio.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
