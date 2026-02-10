El feriado inesperado de febrero: por qué algunos lo tienen y cómo saber si te toca + Seguir en









Un feriado de febrero sorprende a muchos y no figura en todos los calendarios.

Una fecha de febrero puede cambiar la semana y empuja a muchos a revisar si ese descanso aplica a su situación. Freepik

En pleno verano, los feriados locales vuelven a ser tema de charla: no figuran siempre en los calendarios más difundidos, pero pueden cambiar la semana de un día para el otro. Entre consultas en redes y agendas digitales, cada vez más gente revisa si su ciudad suma un descanso extra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La clave está en entender que no todos los feriados aplican por igual. En la provincia de Buenos Aires, varias fechas se definen por aniversarios fundacionales o celebraciones patronales de partidos y localidades. Por eso, una misma jornada puede ser normal en un distrito y no laborable en el de al lado.

feriado Una fecha marcada en el calendario despierta dudas y consultas en febrero. Pixabay Por qué es feriado el 19 de febrero de 2026 El jueves 19 de febrero de 2026 figura como fecha especial para Indio Rico, localidad del partido de Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires. El motivo es su aniversario fundacional, una conmemoración que suele impactar en la actividad pública y privada dentro de esa jurisdicción.

En estos casos, el alcance no es provincial ni nacional: rige para la localidad mencionada y, según la modalidad establecida, puede aplicarse como feriado o como día no laborable para ciertos sectores. Para saber si te toca, conviene chequear tu lugar de trabajo y confirmar si tu domicilio o tu empleo se ubican en la zona alcanzada por la disposición.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados