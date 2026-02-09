Feriados de Carnaval 2026: el próximo fin de semana será XXL y esto es todo lo que tenés que saber

Cuatro jornadas libres activan viajes, corsos, murgas; impacto turístico cultural atraviesa país con la llegada de los carnavales en el territorio argentino.

Carnaval 2026 llega con días extras de descanso y decenas de ciudades anfitrionas para la gran celebración.

El calendario trae una buena noticia para quienes ya miran escapadas, reservas y encuentros con amigos. El bloque extendido de descanso vuelve a aparecer y abre un escenario ideal para moverse dentro del país, con celebraciones populares que mezclan tradición, música y calle en un nuevo fin de semana largo .

El Carnaval no es solo un corte en la rutina laboral. En muchas provincias funciona como motor económico y como espacio de identidad barrial, con clubes, comparsas y vecinos que trabajan durante meses para llegar a esos días. En Buenos Aires, el sonido del bombo con platillo vuelve a marcar la agenda nocturna; en el Litoral, el brillo y la puesta en escena copan el centro de la escena.

La intensidad de los festejos cambia según la ciudad, el clima puede jugar su partido y las agendas locales se ajustan año a año. Ese combo explica por qué conviene mirar el detalle antes de armar planes y por qué el interés crece cada temporada.

En 2026, los feriados nacionales por Carnaval caen lunes 16 y martes 17 de febrero . Sumados al sábado y domingo previos, conforman un fin de semana XXL de cuatro días que suele disparar alta demanda turística, especialmente en destinos con festejos consolidados.

Para el sector turístico, esas fechas suelen marcar picos de ocupación . Hoteles, alquileres temporarios y transporte refuerzan servicios, aunque los precios y la disponibilidad varían según provincia y anticipación de compra.

La historia detrás del Carnaval

El Carnaval llegó al Río de la Plata con las tradiciones europeas, pero fue en el cruce con culturas afrodescendientes y criollas donde encontró un perfil propio. En Buenos Aires, las murgas se consolidaron a fines del siglo XIX y principios del XX, con letras picarescas, crítica social y una estética inconfundible.

Durante décadas hubo interrupciones y prohibiciones, especialmente en períodos autoritarios. La recuperación democrática permitió el regreso paulatino de los corsos barriales y el reconocimiento del Carnaval como expresión cultural. Hoy conviven formatos muy distintos, desde desfiles masivos hasta celebraciones chicas, casi de esquina.

Ciudades argentinas anfitrionas del Carnaval

Gualeguaychú suele llevarse los flashes por su carnaval del país, con comparsas que despliegan coreografías, carrozas y competencia formal. Corrientes, por su parte, apuesta a un perfil similar, con fuerte identidad local y gran convocatoria.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los corsos barriales y las murgas ofrecen otra experiencia: más cercana, gratuita y con protagonismo vecinal. También destacan festejos en Jujuy, Salta y Mendoza, donde el Carnaval se mezcla con rituales ancestrales y celebraciones regionales.

Calendario Nacional de feriados 2026

Feriados inamovibles de 2026

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables de 2026