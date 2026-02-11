El Gobierno decretó un nuevo feriado en febrero que te permitirá tener un nuevo finde XL + Seguir en









Finalmente, un gran grupo de afortunados podrá disfrutar de una jornada que les permitirá tener un descanso extendido.

La jornada que le regalará a muchos afortunados un descanso extendido. Freepik

Para quienes aún no tuvieron vacaciones, hay una novedad importante en el calendario de feriados que les permitirá tener un descanso extendido. Se trata de una noticia esperada por muchos que buscan cortar la semana con un fin de semana largo antes de que termine el mes.

Si bien el Carnaval se lleva todas las miradas, existe una fecha previa que beneficiará a un grupo de afortunados. Esta jornada se sumará al sábado y domingo, permitiendo planificar una escapada rápida o simplemente disfrutar de un día no laborable extra.

Fin de semana largo feriados Freepik Este tipo de asuetos le permite a la gente planificar una escapada rápida, ya sea con amigos o en familia. Freepik Por qué es feriado el 23 de febrero de 2026 Si bien el calendario nacional de feriados establece los descansos para todo el país, este beneficio específico alcanza a quienes desarrollen sus actividades en el partido de Pilar. El próximo lunes 23 de febrero se celebra el aniversario fundacional del distrito, motivo por el cual las autoridades decretaron el asueto.

Esta medida afecta principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia de la jurisdicción. Quienes trabajen en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores tomarán la decisión de adherirse o no al asueto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

