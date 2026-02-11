Para quienes aún no tuvieron vacaciones, hay una novedad importante en el calendario de feriados que les permitirá tener un descanso extendido. Se trata de una noticia esperada por muchos que buscan cortar la semana con un fin de semana largo antes de que termine el mes.
El Gobierno decretó un nuevo feriado en febrero que te permitirá tener un nuevo finde XL
Finalmente, un gran grupo de afortunados podrá disfrutar de una jornada que les permitirá tener un descanso extendido.
El feriado inesperado de febrero: por qué algunos lo tienen y cómo saber si te toca
Feriados de Carnaval 2026: el próximo fin de semana será XXL y esto es todo lo que tenés que saber
Si bien el Carnaval se lleva todas las miradas, existe una fecha previa que beneficiará a un grupo de afortunados. Esta jornada se sumará al sábado y domingo, permitiendo planificar una escapada rápida o simplemente disfrutar de un día no laborable extra.
Por qué es feriado el 23 de febrero de 2026
Si bien el calendario nacional de feriados establece los descansos para todo el país, este beneficio específico alcanza a quienes desarrollen sus actividades en el partido de Pilar. El próximo lunes 23 de febrero se celebra el aniversario fundacional del distrito, motivo por el cual las autoridades decretaron el asueto.
Esta medida afecta principalmente al sector público y a los empleados del Banco Provincia de la jurisdicción. Quienes trabajen en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores tomarán la decisión de adherirse o no al asueto.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
