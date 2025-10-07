Cartilla médica de PAMI: cómo pedir un médico en octubre 2025

La obra social renovó su sitio web para agilizar consultas y turnos, mejorar la atención en centros de salud, y facilitar la búsqueda y acceso a sus servicios.

Entre las nuevas funciones de la Cartilla Médica PAMI, podés filtrar tu búsqueda por especialista, profesional o zona.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública más grande del país. Con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados, la entidad cuenta con una red de prestaciones y servicios, como medicamentos gratuitos, atención con profesionales capacitados y centros de salud exclusivos para jubilados y pensionados.

Y, en línea con la misión de modernizar su sistema y ofrecer los beneficios de manera más rápida, segura y accesible, el organismo renovó su Cartilla Médica . Esta actualización facilita la búsqueda de médicos de cabecera, especialistas, espacios de diagnóstico y servicios oftalmológicos. ¡Conocé cómo acceder!

Dentro de la serie de cambios que tienen como objetivo la modernización general de la obra social, la Cartilla Médica de PAMI fue renovada. Con el fin de mejorar la experiencia de los afiliados, la actualización busca simplificar la búsqueda de profesionales y clínicas, y brindar información de manera más ordenada y accesible que mejora la atención a sus afiliados.

De esta forma, se agilizan trámites y digitalizan los servicios , para que los jubilados y pensionados no tengan la necesidad de realizar llamadas adicionales o concurrir a una agencia presencial para conseguir datos básicos.

Entre las nuevas funciones, destacan:

Búsqueda rápida de médicos por especialidad , nombre o centro de salud .

, o . Filtro por cercanía para encontrar opciones cerca de tu hogar.

para encontrar opciones cerca de tu hogar. Descarga digital de tu cartilla personal.

de tu cartilla personal. Información ampliada sobre sus prestaciones.

Además, pueden buscar en qué centros de salud pueden atenderse, en caso de que están de viaje en otras provincias de Argentina; dónde solicitar audífonos; las ópticas, farmacias y centros de vacunación disponibles; y, los números de urgencia para traslados médicos.

Cómo acceder a la cartilla médica

Acceder a la cartilla médica de PAMI es un trámite simple que puede realizarse de manera totalmente online. Los jubilados y pensionados que deseen consultar profesionales, especialidades o centros de atención disponibles deben ingresar al sitio web de PAMI y seleccionar la opción “Cartilla Médica” desde el menú principal.

Otra alternativa, es la app “Mi PAMI”, la plataforma digital pensada para facilitar todos los trámites sin necesidad de acercarse a una agencia de atención. Primero, deberás acceder con tu usuario y contraseña, y, luego, podrás consultar esta grilla actualizada, verificar recetas electrónicas, solicitar y gestionar medicamentos, y sacar turnos médicos de forma rápida y segura.