La FIFA publicó la insólita falsificación de documentos de los futbolistas argentinos para jugar en Malasia

El ente máximo del fútbol mundial dio a conocer los verdaderos lugares de nacimiento de los familiares de los jugadores argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, falsificados como oriundos de Malasia.

La FIFA compartió un informe en el que dio a conocer las verdaderas nacionalidades de los familiares que Imanol Machuca, delantero de Vélez, presentó como malayos junto a otros seis futbolistas y que derivó en la suspensión por un año por falsificación de documentos.

El reporte reveló que la abuela del extremo de 25 años nació en Roldan, Santa Fe, mismo origen que el propio jugador, y no en la ciudad de Penang, Malasia, lugar que figuraba en una partida de nacimiento presentada para justificar su llamado al seleccionado asiático.

image El documento de la FIFA sobre la falsificación de los jugadores argentinos.

Por otro lado, el escrito aseguró que el abuelo de Facundo Garcés, defensor central surgido en Colón, tampoco nació en Penang, sino que también lo hizo en Villa María Selva, provincia de Santa Fe. Con el Deportivo Alavés de España como su último destino, el zaguero recibió la misma sanción que el futbolista cedido en el "Fortín" por el Fortaleza de Brasil.

Además, dicha documentación cuenta con la presencia de otro argentino, Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali con amplia trayectoria en el exterior, quien también había presentado a su abuelo como malayo. No obstante, el informe mostró que el mismo nació en Caseros y no en George Town.

Cabe destacar que la investigación fue realizada por la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ente máximo que rige el deporte a nivel mundial. Junto a estos tres futbolistas albicelestes mencionados anteriormente se encuentran en la lista el brasileño Joao Figueiredo, el neerlandés Héctor Hevel y los españoles Gabriel Palmero y Jon Irazábal.

