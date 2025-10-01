PAMI actualizó la lista de hospitales exclusivos para sus afiliados a partir de octubre 2025

La entidad cuenta con centros de salud exclusivos para sus afiliados, con tecnología de última generación, espacios modernos y equipos médicos especializados.

Con "Mi PAMI", los afiliados pueden ver su credencial digital, sacar turnos y gestionar recetas electrónicas desde el celular.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública de los adultos mayores en nuestro país. Con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados, la entidad cuenta con centros de salud propios y exclusivos , donde los jubilados y pensionados pueden atenderse sin costo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En estos hospitales y clínicas , encontrarás médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes u oftalmológicos y espacios modernos y accesibles que priorizan las necesidades y urgencias de los beneficiarios.

Además, el organismo renovó su plataforma digital , incorporando nuevas funcionalidades en la app “Mi PAMI” . A partir de esta actualización, los afiliados podrán gestionar consultas médicas, solicitar turnos y realizar otros trámites directamente desde el celular , de manera segura y sin necesidad de trasladarse a una oficina física.

El organismo cuenta con hospitales y centros de salud propios y exclusivos para sus afiliados. Los cuales están equipados con tecnología de última generación y profesionales capacitados y especializados en las necesidades de las personas mayores. Entre ellos, se encuentran:

Hospital Bernando Houssey en Mar del Plata

Dirección del edificio central: Juan B. Justo 1774

Dirección de los consultorios externos: Fleming 98

Guardia externa 24 horas: Fleming 50

Solicitud de turnos: 0800-888-2100 - Consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290. El horario de atención telefónica es de 8 a 21 h, de lunes a viernes.

Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein en CABA

Dirección del edificio principal: La Rioja 951

Dirección de los consultorios externos: Centro de Promoción y Prevención (CPP) - Estados Unidos 3205 - Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR) - Emilio Mitre 688.

Solicitud de turnos: 0800-999-1100 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

Policlínico PAMI I y II en Rosario

PAMI I

Dirección del edificio principal: Sarmiento 373

Dirección atención ambulatoria: Sarmiento 455/71

Solicitud de turnos: 0341-480-3520 o 0341-480-3509 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

PAMI II

Dirección: Olivé 1159

Solicitud de turnos: De manera presencial de 7 a 13 h - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

Hospital del Bicentenario en Ituzaingó

Dirección: Coronel Brandsen 2898

Dirección de los consultorios externos y de la guardia 24h: Coronel José Segundo Roca 1400

Solicitud de turnos: 11-2120-9600 (interno 111). También podés sacar turno de manera presencial.

Hospital PAMI en Hurlingham

Dirección: Gral. O Brien 480

Solicitud de turnos: 011 4088-5573

Clínica PAMI en Lanús

Dirección: Flores de Estrada 5248

Solicitud de turnos: 011 4239-7400

Mi PAMI: todos los trámites disponibles en la plataforma

"Mi PAMI" es la aplicación oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura. La plataforma es completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.

Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.

Desde la plataforma, los usuarios pueden: