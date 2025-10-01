PAMI actualizó la lista de hospitales exclusivos para sus afiliados a partir de octubre 2025

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública de los adultos mayores en nuestro país. Con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados, la entidad cuenta con centros de salud propios y exclusivos, donde los jubilados y pensionados pueden atenderse sin costo.
La entidad cuenta con centros de salud exclusivos para sus afiliados, con tecnología de última generación, espacios modernos y equipos médicos especializados.
En estos hospitales y clínicas, encontrarás médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes u oftalmológicos y espacios modernos y accesibles que priorizan las necesidades y urgencias de los beneficiarios.
Además, el organismo renovó su plataforma digital, incorporando nuevas funcionalidades en la app “Mi PAMI”. A partir de esta actualización, los afiliados podrán gestionar consultas médicas, solicitar turnos y realizar otros trámites directamente desde el celular, de manera segura y sin necesidad de trasladarse a una oficina física.
PAMI: hospitales propios
El organismo cuenta con hospitales y centros de salud propios y exclusivos para sus afiliados. Los cuales están equipados con tecnología de última generación y profesionales capacitados y especializados en las necesidades de las personas mayores. Entre ellos, se encuentran:
Hospital Bernando Houssey en Mar del Plata
- Dirección del edificio central: Juan B. Justo 1774
- Dirección de los consultorios externos: Fleming 98
- Guardia externa 24 horas: Fleming 50
- Solicitud de turnos: 0800-888-2100 - Consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290. El horario de atención telefónica es de 8 a 21 h, de lunes a viernes.
Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein en CABA
- Dirección del edificio principal: La Rioja 951
- Dirección de los consultorios externos: Centro de Promoción y Prevención (CPP) - Estados Unidos 3205 - Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR) - Emilio Mitre 688.
- Solicitud de turnos: 0800-999-1100 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
Policlínico PAMI I y II en Rosario
PAMI I
- Dirección del edificio principal: Sarmiento 373
- Dirección atención ambulatoria: Sarmiento 455/71
- Solicitud de turnos: 0341-480-3520 o 0341-480-3509 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
PAMI II
- Dirección: Olivé 1159
- Solicitud de turnos: De manera presencial de 7 a 13 h - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
Hospital del Bicentenario en Ituzaingó
- Dirección: Coronel Brandsen 2898
- Dirección de los consultorios externos y de la guardia 24h: Coronel José Segundo Roca 1400
- Solicitud de turnos: 11-2120-9600 (interno 111). También podés sacar turno de manera presencial.
Hospital PAMI en Hurlingham
- Dirección: Gral. O Brien 480
- Solicitud de turnos: 011 4088-5573
Clínica PAMI en Lanús
- Dirección: Flores de Estrada 5248
- Solicitud de turnos: 011 4239-7400
Mi PAMI: todos los trámites disponibles en la plataforma
"Mi PAMI" es la aplicación oficial, diseñada para acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura. La plataforma es completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store.
Quienes ya tenían instalada la versión anterior, deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. Este nuevo acceso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.
Desde la plataforma, los usuarios pueden:
- Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas
- Ver su credencial digital y la de su grupo familiar
- Acceder a su cartilla médica personalizada
- Sacar turnos para atención en agencia
- Gestionar trámites web
- Consultar sus datos personales y los de su médico de cabecera
- Contactar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias
- Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 hs
