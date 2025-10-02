Confirmado: estas son las únicas credenciales que podrán usar los jubilados en octubre 2025

Conocé los formatos disponibles en los que los afiliados pueden tener este importante documento este mes.

Las credenciales de PAMI se utiizan para gestionar trámites de la obra social.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó las credenciales que se mantendrán vigentes el próximo mes. Estos son documentos de identificación que sus afiliados deben tener a mano obligatoriamente para poder gestionar distintos trámites , como el retiro de medicamentos o la solicitud de turnos en agencias.

A fines de 2023, PAMI incorporó una credencial digital a la que los adultos mayores pueden acceder a través del portal Mi PAMI , disponible como aplicación o página web. Sin embargo, la institución aclaró que no es necesario utilizar este documento específicamente, sino que se puede optar por cualquiera de los formatos disponibles.

Estas son todas las credenciales a las que los jubilados y pensionados de PAMI podrán acceder en octubre de 2025:

Se obtiene a través de la app oficial de la obra social, Mi PAMI . Para obtenerla, deberán ingresar a la app con CUIL y contraseña, y podrán visualizarla en la sección “Mi Credencial” .

Credencial Provisoria con QR

Es un documento que se puede solicitar a través de la página oficial de PAMI. Para ello se deberán completar un formulario con sus datos personales, como su número de afiliación, de DNI, de trámite y su sexo. Una vez ingresados los datos, deberán pulsar Imprimir Credencial.

credencial_provisoria_pami.png

Ticket de Credencial Provisoria

Se puede solicitar en las terminales de autogestión de agencias o en Unidades de Gestión Local (UGL).

credencial_provisoria_ticket_pami.png

Credencial en Tarjeta Plástica

La tarjeta impresa ya no se distribuye pero si los afiliados la tienen, pueden utilizarla en sus gestiones. Sólo es válida en su última versión.

credencial_plastica_pami.png

Qué es Mi PAMI

mi pami

Mi PAMI es una plataforma en la que los jubilados y pensionados pueden resolver trámites y consultas sin importar en dónde estén. Además de la credencial digital, este portal garantiza el acceso a jubilados y pensionados a los siguientes servicios: