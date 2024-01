A pesar del éxito de Greta Gerwig y "Barbie", las directoras aún son marginales en Hollywood

Por su parte, el estudio sobre inclusión en el rol de dirección que hace 17 años lleva a cabo de manera anual la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California aseguró que las mujeres estuvieron al mando creativo en el 6% de las producciones más exitosas.

Además, dentro de ese escaso índice, sólo cuatro de ellas no son blancas: se trata de Celina Song con "Past Lives", Adele Lim con "Locas en apuros", Fawn Veerasunthorn con "Wish: El poder de los deseos" -la propuesta de Disney por sus 100 años de historia- y Nia DaCosta con "The Marvels", la última entrega de aquel popular universo cinematográfico de superhéroes.

En tanto, el trabajo pone el foco en el rol de los estudios, con Universal Pictures posicionándose como el que más mujeres contrató en los últimos 17 años, aunque sean solamente cuatro; seguido por Lionsgate, con tres, y Walt Disney Studios con dos.

"Las grandes distribuidoras están teniendo dificultades dándole luz verde a películas con mujeres y personas de color en roles de dirección. Este reporte muestra un contraste entre aquellos que celebran el advenimiento de un cambio en Hollywood después de un año en el que 'Barbie' triunfó en la taquilla. Un filme o una directora simplemente no son suficientes para crear el mar de transformación que todavía se necesita detrás de cámaras", consignó la estadística.

Y en esa línea, agregó: "Hasta que los estudios, los ejecutivos y los productores no alteren la forma en que toman decisiones sobre quién está calificado y en condiciones de estar a cargo de películas de gran presupuesto, hay pocos motivos para creer que el optimismo está garantizado".