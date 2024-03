El conocido actor Drake Bell reveló que sufrió abuso sexual en Nickelodeon cuando tenía 15 años







Drake Bell alega que Brian Peck, entrenador de diálogos de Nickelodeon, abusó sexualmente de él cuando era actor infantil de la cadena de Estados Unidos.

La ex estrella de Nickelodeon, Drake Bell, estará presente en la próxima serie de Investigation Discovery titulada ''Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV'', para alegar que fue víctima del abuso sexual de Brian Peck, trabajó como entrenador de diálogo en "All That" y "The Amanda Show" de Nickelodeon, este último protagonizado por Bell de 1999 a 2002.

Bell alcanzó la fama mundial en 2004 con la exitosa serie ''Drake y Josh'', del mismo canal, que además se volvió muy popular en América Latina. El creador del programa, Dan Schneider, también ha estado en el ojo de la tormenta por denuncias de abuso infantil.

Peck fue arrestado en agosto de 2003 por más de una docena de cargos relacionados con acusaciones de abuso sexual que involucraban a un menor no identificado. En mayo de 2004, Peck no refutó los cargos de realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años y de copulación oral con un menor de 16 años. (Aún no está claro quiénes son estas víctimas y Bell aún no ha especificado la naturaleza del abuso que experimentó, aunque es probable que lo haga cuando ''Quiet on Set'' se transmita a finales de este mes). Peck fue sentenciado a 16 meses de prisión y se le ordenó registrarse como delincuente sexual en octubre de 2004.

Un clip de “Quiet on Set” muestra que Bell se acerca para hablar sobre Peck. En el comunicado de prensa de Investigation Discovery, se puede leer: “El clip revela que la ex estrella de Nickelodeon Drake Bell compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual”.

El ''pedido de ayuda'' de Peck a otros actores de Nickelodeon Peck estuvo recientemente en las noticias debido a un episodio del podcast ''Pod Meets World'' en el que los miembros del elenco de ''Boys Meets World'', Rider Strong y Will Friedle, recordaron haber trabajado con Peck en el programa. Les habían pedido declaraciones para la serie documental, pero querían hablar sobre su experiencia en su podcast. Peck apareció como estrella invitada en dos episodios de ''Boy Meets World'' en la temporada 5 y rápidamente se hizo amigo de Strong y Friedle. Cuando Peck fue acusado de abuso sexual en 2003, supuestamente llamó a Friedle y estaba llorando mientras "instantáneamente le decía que no era su culpa, era claramente culpa de su víctima". Friedle admitió en el podcast que al principio le creyó a Peck y agregó: “Mi instinto inicialmente fue: 'Amigo mío, esto no puede ser'. Tiene que ser culpa de la otra persona. La historia tiene mucho sentido por la forma en que la cuenta”. Más tarde, Peck pidió a Strong y Friedle que lo apoyaran en el tribunal, lo cual hicieron. Friedle recordó: “Estamos sentados en esa sala del tribunal en el lado equivocado de todo… La madre de la víctima se volvió y dijo: 'Mira a todas las personas famosas que trajiste contigo. Y eso no cambia lo que le hiciste a mi hijo'”, explicó Friedle. “Me quedé allí sentado con ganas de morir. Era como, '¿Qué diablos estoy haciendo aquí?' Fue horrible en todos los sentidos”. Cuándo se estrena la serie ''Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV'' es una serie documental de cuatro partes que revela las condiciones laborales tóxicas detrás de los programas infantiles en los años 1990 y principios de los 2000, específicamente aquellas de Dan Schneider, el creador de los queridos programas de Nickelodeon como ''iCarly'' y ''Zoey 101''. La serie se transmite el 17 y 18 de marzo en Investigation Discovery.