Más demoras en el caso Loan: se jubiló un juez del tribunal que debe llevar adelante el juicio

La salida del magistrado Fermín Amado Ceroleni deja vacante uno de los tres lugares del Tribunal Oral Federal de Corrientes que llevará adelante el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña sigue en etapa previa al juicio oral, mientras la Justicia avanza en la integración del tribunal que llevará adelante el proceso.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes , encargado de llevar adelante el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , quedó con una vacante tras la jubilación del juez Fermín Amado Ceroleni , uno de los tres magistrados que integraban el tribunal.

Según fuentes judiciales, Ceroleni notificó formalmente su retiro a la Cámara Federal de Casación Penal , que ahora deberá designar un juez sustituto para completar la integración del tribunal antes del inicio del proceso.

En el oficio dirigido al presidente de la Cámara, Diego Barroetaveña , el magistrado informó el inicio de su trámite jubilatorio y solicitó la cobertura del cargo vacante. Tras su salida, el tribunal quedó integrado por Eduardo Ariel Belforte , juez de Formosa, y Simón Pedro Bracco , magistrado con asiento en General Roca, Río Negro.

Ceroleni había encabezado la audiencia preliminar realizada el 27 de febrero , en la que el tribunal propuso inicialmente el 7 de octubre de 2026 como posible fecha de inicio del juicio oral. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas rechazaron ese calendario y solicitaron que el debate comenzara antes.

La familia del niño incluso propuso que el proceso se iniciara el 8 de mayo de 2026 , día en que Loan cumpliría 7 años , aunque el tribunal explicó que debía coordinar agendas con otros tribunales donde también desempeñan funciones los jueces .

Finalmente, tras un cuarto intermedio, los magistrados resolvieron revisar el cronograma, por lo que el juicio todavía no tiene una fecha confirmada.

Los imputados por la desaparición

El caso tiene 17 personas imputadas, de las cuales siete están acusadas en la causa principal por la sustracción y ocultamiento del menor, mientras que otras diez enfrentan cargos en un expediente paralelo por entorpecer la investigación.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, cuando tenía cinco años, tras asistir a un almuerzo familiar en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Según la reconstrucción de los investigadores, después del almuerzo un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano, donde el niño fue apartado de la custodia de su padre y desde entonces no volvió a ser visto.

Los fiscales sostienen que siete personas participaron de manera coordinada en la sustracción y el posterior ocultamiento del menor: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel.

De acuerdo con la hipótesis judicial, tras la desaparición se habría montado un escenario para simular que el niño se había perdido, incluso con la plantación de un botín en un lodazal para desviar la investigación.

La causa paralela por desvío de la investigación

Además del expediente principal, la Justicia investiga a diez personas que se presentaron como asesores vinculados a la Fundación Lucio Dupuy y que, según la acusación, habrían interferido en la investigación.

Entre los imputados se encuentran Nicolás Soria -conocido como “El Americano”-, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

A estos acusados se les atribuyen delitos como privación ilegítima de la libertad, estafa contra la administración pública, encubrimiento, falso testimonio y usurpación de títulos, entre otros cargos.

Según el expediente, el grupo habría retenido y manipulado declaraciones de menores que estuvieron con Loan el día de su desaparición, además de organizar reconstrucciones privadas de los hechos sin autorización judicial.

Mientras tanto, la búsqueda del niño continúa. La investigación incluye también una línea vinculada a la posible trata de personas, que sigue bajo análisis judicial.

Los padres de Loan denunciaron hostigamiento por imágenes falsas creadas con IA

En paralelo al avance de la causa judicial, los padres de Loan, María y José, difundieron un comunicado público para denunciar la circulación en redes sociales de imágenes manipuladas y generadas con inteligencia artificial que los involucran en situaciones falsas vinculadas al caso.

En el texto, la familia sostuvo que los contenidos difundidos forman parte de una campaña de calumnias, amenazas y hostigamiento que se intensificó desde la desaparición del niño. “Los órganos judiciales y fiscales serán quienes determinen quiénes han sido los responsables de estas agresiones, realizadas desde la cobardía que otorga el anonimato digital o desde posiciones de poder mediático”, señalaron.

Los padres también remarcaron que han colaborado con la investigación desde el primer día, permitiendo allanamientos, interrogatorios y el análisis de sus teléfonos y dispositivos electrónicos.

padres de loan peña María y José Peña, padres de Loan, difundieron un comunicado para denunciar hostigamientos y la circulación de imágenes falsas vinculadas al caso en redes sociales.

Según denunciaron, en redes sociales circularon fotomontajes y escenas creadas con inteligencia artificial que los muestran en situaciones ajenas a la causa judicial y que, según afirman, buscan desacreditar a la familia y desviar la atención de la investigación.

En el comunicado, reiteraron que su única prioridad sigue siendo encontrar al niño: “Nuestro único interés es saber quién se llevó a Loan y que nos lo devuelvan”.

También afirmaron que continuarán a disposición de la Justicia para cualquier investigación y pidieron que se rompa el silencio de quienes puedan aportar información sobre lo ocurrido.

“La única prioridad de esta familia sigue siendo la misma desde el primer día: que se conozca la verdad y que Loan aparezca”, concluye el mensaje.