Sospechan que uno de los nenes que acompañó a Loan al naranjal fue amenazado: "No hables más"

A 75 días de la desaparición de Loan Danilo Peña , se dieron a conocer nuevos datos sobre la reconstrucción que hicieron los nenes que acompañaron al menor al naranjal -lugar donde se lo vio por última vez- en cámara Gesell. La última información que surgió, es que uno de ellos fue influenciado por Laudelina para que no revelara todo lo que sucedió aquel 13 de junio.

De esta manera, revelaron que el nene quiso contar algo, pero que se lo impidieron. En uno de los videos de la declaración, se escucha que la tía de Loan Peña interfiere y le dice al niño que "no de más información".

En Crónica TV aseguraron que el menor "quiso romper ese pacto de silencio o contar algo más". Sin embargo, en las grabaciones de su declaración, "Laudelina lo encerró y le dijo 'no hables más'".

En ese sentido, detallaron que en el momento en que los nenes fueron consultados sobre la reconstrucción en el naranjal "Laudelina se mete y les pide que no hablen".

Sin embargo, el caso que más llamó la atención fue el de uno de los menores al que la tía de Loan le dijo que "no hable" y "no de información". El video es de una de las primeras declaraciones de los niños, por lo que Laudelina aún no estaba detenida por la desaparición de su sobrino.

Caso Loan: hallaron una remera con sangre durante un operativo en el naranjal

Según precisaron fuentes oficiales, los efectivos encontraron una remera con manchas de sangre, dos bolsas de arpillera y un balde con posibles rastros de sangre en la zona donde se lo vio por última vez a Loan.

La prenda pertenece a un adulto y es blanca, con mangas cortas, franjas negras en los costados y tiene el logo de Nike. Los investigadores solicitaron un análisis para comparar los rastros de sangre con el ADN de Loan y determinar si la persona que usaba esa remera está vinculada con la desaparición del niño.

En tanto, una de las bolsas de arpilleras tenía en su interior alimento balanceado para animales con la inscripción "Alberto Pietro concentración línea bovino". Asimismo, dentro de la misma, se encontró una segunda bolsa con manchas rojas, que se sospecha podrían ser de sangre, por lo que también será analizada para determinar si corresponde o no al menor desaparecido.

También fue hallada una huella de pie humano en el barro cerca del naranjal. La marca corresponde a una persona adulta y se investiga el tipo de calzado que pudo dejarla.