Caso Loan: Laudelina, más complicada por la declaración del chofer que la trasladó a la fiscalía

Luego, se refirió a cómo fue el tema del cambio del vehículo durante el viaje: "No se cómo salió la conversación, pero Codazzi me dijo que lo acompañe que iba hablar con su cliente, le digo a Pellegrini y me dijo sí. Fui en un auto Passat color gris del senador. Vinimos solo el abogado y yo".

Ybarra condujo hasta la casa de Laudelina y de ahí se fueron hacia Desmochado donde los esperaba Pellegrini para cambiar de vehículo. "Nosotros nos habíamos ido en el auto del senador porque la camioneta de Codazzi estaba en el lavadero", continuó.

La conversación entre Laudelina y Macarena durante el traslado

Sobre cómo fue el viaje, el chofer indicó que fue normal y que en ese trayecto no manejó: "Escuchaba que la señora hablaba con la hija, la que más se escuchaba era la joven, comentaban sobre el accidente".

El chofer indicó que eso fue más o menos a las 11.30, 12.00 y que "en ningún momento escuché que se le hiciera ningún ofrecimiento", haciendo referencia a la oferta que le habría hecho Codazzi a Laudelina y Macarena.

Ybarra continuó y sostuvo: "Lo que pude oír es que la chica le dijo a la madre 'no te olvides de decirle que la camioneta cuando frenó prendió la luz de atrás'. Eso me acuerdo patente". Además, señaló que las mujeres estaban "de la mejor manera" y que percibió que "se sentían protegidas por su abogado".

La relación del chofer con Codazzi y Pellegrini

El senador fue quien manejó desde Corrientes a Equina, luego manejó Ybarra hasta 9 de Julio, donde esperó al abogado fuera de la casa de Laudelina. Finalmente condujo hasta el crucero de Desmochado, la estación de servicio y luego fue el turno del letrado.

Sobre la relación con ellos, el chofer manifestó que "A Codazzi lo conozco desde hace bastante tiempo porque tiene un complejo de paddle en Esquina y hemos jugado juntos. No soy amigo de él". Con respecto a Pellegrini, explicó: "Soy amigo desde hace muchos años, me he ido en varias oportunidades con él a Esquina".

"No me dieron nada ni me ofrecieron algo después del viaje porque nadie me pidió que haga un traslado, se dio naturalmente", detalló.

El lamento del chofer por la desaparición de Loan

Ybarra habló sobre su rol el día en que la tía de Loan insertó la hipótesis del accidente y sostuvo que "no estaba consciente de que íbamos a llevarla a declarar". Además, aseguró que de temas legales no entiende nada y que para él "no estaban haciendo nada raro porque a Laudelina y a la hija no las vi mal, entonces por eso no se me ocurrió preguntar".

"Me enteré tiempo después que fue a declarar a la Justicia de Corrientes por la televisión", agregó. Luego, fue consultado sobre por qué no se acercó por su propia voluntad a declarar, a lo que respondió: "Sentía que no soy parte de lo que realmente se quiere que es encontrar a Loan. No quería entorpecer, yo no hice nada, simplemente acompañé a una persona a hacer su trabajo, no veía que aportaba algo. Nunca se me ocurrió acercarme".

Finalmente, en el despacho declaratorio al que accedió Noticias Argentinas, el chofer expresó: "Me sentí mal porque también soy papá y me duele que esté perdido Loan. Quiero saber qué pasó. Lo que más quisiera es que el niño esté vivo. Yo eso no escuché. Quiero que se lo encuentre con vida".