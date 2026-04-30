Efectivos de Gendarmería Nacional descubrieron 300 ampollas de fentanilo ocultas debajo del asiento de un taxista durante un control sobre la ruta provincial N° 34, en Corrientes, y detuvieron al conductor tras detectar un comportamiento sospechoso y la falta de documentación que avalara el transporte de la sustancia.
Hallaron 300 ampollas de fentanilo ocultas en un taxi durante un control en Corrientes
Gendarmería detectó el cargamento escondido bajo el asiento del conductor en Ituzaingó. El taxista fue detenido y el vehículo, secuestrado.
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El procedimiento se llevó a cabo a la altura del cementerio Santo Tomás, en las inmediaciones de la ciudad de Ituzaingó, cuando personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 47 “Ituzaingó” detuvo la marcha de un Chevrolet Classic que funcionaba como taxi. El conductor viajaba solo y su actitud generó sospechas, por lo que los agentes decidieron inspeccionar el vehículo.
Dónde estaban ocultas las ampollas y cómo se detectaron
Durante la revisión, los gendarmes encontraron tres cajas escondidas debajo del asiento del chofer. En su interior había ampollas con una sustancia líquida cuya procedencia no pudo ser justificada por el conductor.
Al solicitarle la documentación correspondiente, el taxista aseguró no contar con ningún aval legal para la tenencia ni el traslado del material. Ante esta situación, los efectivos dieron intervención al magistrado competente, quien ordenó el secuestro inmediato del contenido hallado.
Confirmación del fentanilo y origen de la sustancia
Personal de Criminalística procedió a abrir las cajas y contabilizar el cargamento: un total de 300 ampollas de 2 miligramos cada una. Las pruebas de orientación realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de fentanilo, un opioide sintético producido por un laboratorio de la República del Paraguay.
La Fiscalía Federal de Corrientes dispuso la incautación de la totalidad de las ampollas, el secuestro del vehículo y la detención del conductor, quien quedó a disposición de la Justicia. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre su identidad ni sobre el destino final de la sustancia.
Qué es el fentanilo y por qué preocupa su circulación
El fentanilo es una sustancia altamente potente: puede ser hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina. Su uso está restringido al ámbito médico, principalmente para el tratamiento del dolor intenso en contextos como cuidados paliativos o intervenciones quirúrgicas.
El hallazgo se inscribe en los controles preventivos que la Gendarmería Nacional realiza en rutas de la región para detectar posibles maniobras vinculadas al tráfico de sustancias controladas y productos farmacéuticos de origen extranjero.
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