Caso Pablo Grillo: realizarán una pericia para determinar la trayectoria del disparo que hirió al fotógrafo







El procedimiento busca establecer desde dónde y cómo se efectuó el disparo que hirió gravemente al reportero gráfico en marzo.

La Justicia realiza una pericia balística clave para determinar la responsabilidad en el disparo que hirió gravemente a Pablo Grillo. X: Sergio Rodríguez.

La Justicia federal llevará adelante este lunes una pericia balística para reconstruir el disparo que dejó en grave estado al reportero gráfico Pablo Grillo durante una manifestación en apoyo a jubilados en el Congreso el 12 de marzo. La medida fue ordenada por la jueza María Servini.

El procedimiento, a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad, tiene como objetivo precisar la trayectoria del proyectil, su velocidad al momento del impacto y la posición del arma en el momento de efectuarse el disparo. También se evaluará si el proyectil rebotó antes de golpear a Grillo y cómo eso pudo afectar su dirección o velocidad.

pablo grillo herido.jpg La jueza federal María Servini ordenó la reconstrucción del hecho ocurrido el 12 de marzo. Según el expediente, otro punto a determinar es la ubicación exacta del fotógrafo en el momento del impacto y la posición de Héctor Guerrero, el gendarme imputado como presunto autor del disparo. Guerrero pertenece a la unidad móvil 6 de la Sección de Empleo Inmediato (S.E.I.) de Gendarmería.

Un informe previo, elaborado por el Mapa de la Policía, lo identificó como el autor del disparo y señaló que fue “realizado de manera irregular, es decir, con un ángulo de tiro horizontal”. El documento también indicó que hubo otros ataques similares durante esa jornada.

Cómo ocurrió el ataque a Pablo Grillo El 12 de marzo, Pablo Grillo se encontraba a pocos metros del edificio del Anexo del Senado, en las inmediaciones del Congreso, cuando fue impactado por un tubo de gas lacrimógeno mientras intentaba registrar imágenes de la represión. El golpe lo hizo caer al suelo de inmediato.

Su padre informó a la prensa que el reportero gráfico estaba trabajando de forma independiente en ese momento. El gendarme señalado como autor del disparo es Héctor Guerrero. Investigacion Pablo Grillo El operativo fue supervisado por la Gendarmería y el Ministerio de Seguridad. Además, acusó directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente Javier Milei, a quienes responsabilizó de “mandar a matar” a los periodistas y trabajadores de prensa. Desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) exigieron la renuncia indeclinable de Bullrich y denunciaron una represión sistemática contra reporteros gráficos y periodistas en general. Después de una prolongada internación en el Hospital Ramos Mejía, Grillo fue trasladado al Hospital Manuel Rocca, donde continúa su proceso de rehabilitación.

