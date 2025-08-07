Caso Pablo Grillo: la Justicia ordenó reconstruir el disparo que hirió al fotógrafo

Por orden de la jueza María Servini, la División Balística de la Policía porteña realizará una pericia clave para determinar responsabilidades dentro de Gendarmería.

Pablo Grillo fue herido 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso.

La jueza María Servini ordenó reconstruir el disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación en apoyo a los jubilados. El procedimiento se hará el lunes 11 de agosto y apunta a establecer cómo y desde dónde se efectuó el tiro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La pericia deberá precisar la trayectoria del proyectil , la velocidad al momento del impacto , la posición del arma utilizada y el ángulo de salida del disparo. También se analizará si el proyectil rebotó en otra superficie antes de impactar en la cabeza de Grillo y si eso afectó su velocidad o dirección.

Según el fallo judicial al que accedió TN, otro punto clave será determinar la ubicación exacta de Grillo al recibir el disparo y la posición de Héctor Guerrero , el efectivo que realizó el tiro, al momento del hecho.

La principal prueba en el expediente es un peritaje realizado por el Mapa de la Policía , que permitió identificar a Guerrero como el autor del disparo. El agente pertenece a la unidad móvil 6 , de la Sección de Empleo Inmediato (S.E.I.) de Gendarmería.

La unidad en cuestión está bajo el mando del Comandante Mayor Héctor Ferreira , quien responde al Jefe del Comando Región I de la Provincia de Buenos Aires, Comandante General Marcelo Fabián Porra Melconian .

El informe determinó que el disparo fue "realizado de manera irregular, es decir, con un ángulo de tiro horizontal", y reveló que hubo otros ataques similares durante la misma jornada.

El operativo de seguridad fue monitoreado por el Director Nacional de la Gendarmería, Comandante General Aníbal Ariel Bronzetti, con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.

Frente a la contundencia de las pruebas, Servini ordenó avanzar con la reconstrucción completa del hecho, que se llevará a cabo el lunes.

Cómo fue el ataque a Pablo Grillo

El 12 de marzo, Pablo Grillo se encontraba a pocos metros del edificio del Anexo del Senado, en las inmediaciones del Congreso, cuando fue impactado por un tubo de gas lacrimógeno mientras intentaba registrar imágenes de la represión. El golpe lo hizo caer al suelo de inmediato.

Su padre informó a la prensa que el reportero gráfico estaba trabajando de forma independiente en ese momento. El gendarme señalado como autor del disparo es Héctor Guerrero.

Además, acusó directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente Javier Milei, a quienes responsabilizó de “mandar a matar” a los periodistas y trabajadores de prensa.

Desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) exigieron la renuncia indeclinable de Bullrich y denunciaron una represión sistemática contra reporteros gráficos y periodistas en general.

Después de una prolongada internación en el Hospital Ramos Mejía, Grillo fue trasladado al Hospital Manuel Rocca, donde continúa su proceso de rehabilitación.