Ignacio Díaz Bianco, la joven esperanza argentina en el Mundial de Aguas Abiertas

Con apenas 17 años se prepara para representar a la Argentina en el OCEANMAN World Final Championship 2026, que se disputará en noviembre en República Dominicana. Detrás de la clasificación hay años de entrenamiento, disciplina y sacrificio, mientras el joven combina el alto rendimiento deportivo con sus estudios secundarios.

Ignacio Díaz Bianco, el joven argentino que representará al país en el OCEANMAN World Final Championship 2026, que se disputará en noviembre en República Dominicana,

Ignacio Díaz Bianco nació el 10 de junio de 2009 en Capital Federal , pero su historia deportiva está estrechamente ligada a Avellaneda , ciudad a la que representa y donde actualmente desarrolla su preparación. A los 17 años, está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su carrera: competir en el OCEANMAN World Final Championship 2026 , que se disputará del 9 al 15 de noviembre en Miches, República Dominicana.

Su relación con el agua comenzó prácticamente desde que nació. La historia tiene un componente familiar particular: su mamá, Nerina , tenía temor al agua y, justamente por eso, junto con su papá, Fernando , decidieron que Ignacio comenzara desde muy chico con clases de natación. La idea inicial era que aprendiera a desenvolverse con seguridad en el agua, sin embargo, con el paso de los años, aquella decisión familiar terminó convirtiéndose en el comienzo de una carrera deportiva.

Desde entonces, la natación fue ganando espacio hasta transformarse en una parte central de su vida. Ignacio Díaz Bianco pasó por los clubes Onda Marina y Sporting , antes de llegar al NAO (Natatorio Olímpico de Avellaneda) , donde actualmente entrena bajo la tutela de Carlos Ballestin , quien lo acompaña en esta etapa de crecimiento deportivo.

Sin embargo, Díaz Bianco no es solamente nadador. Es un triatleta en formación , una disciplina que combina natación, ciclismo y pedestrismo y que exige una preparación mucho más amplia que la de una sola especialidad. Su rutina es exigente: entrena entre cinco y seis horas por día, de lunes a lunes , una dedicación que debe compatibilizar con sus obligaciones escolares.

Actualmente, cursa el último año del bachillerato en el Colegio Modelo Sara Eccleston de Wilde . Su formación académica ocupa un lugar importante en su proyecto de vida: en 2027 tiene previsto comenzar la Licenciatura en Economía .

El salto hacia las aguas abiertas llegó en 2024, cuando debutó en esta especialidad en el lago de Pilar. Hasta entonces, buena parte de su formación había estado ligada a la pileta y al triatlón. El paso a las aguas abiertas significó un nuevo desafío, con condiciones diferentes y la necesidad de aprender a competir en escenarios naturales.

La gran oportunidad llegó en marzo de este año, en Embalse, Provincia de Córdoba. Allí logró una actuación que terminó cambiando su calendario deportivo: finalizó séptimo en la clasificación general entre 550 nadadores y cuarto en su categoría, resultado que le permitió obtener la clasificación para el OCEANMAN World Final Championship 2026.

Con apenas 17 años y tras una destacada actuación en Córdoba, el nadador Ignacio Díaz Bianco logró el pasaje al OCEANMAN World Final Championship 2026 y representará a la Argentina. @Ignacio Díaz Bianco

No fue, sin embargo, un resultado aislado. Ignacio Díaz Bianco ya había mostrado sus condiciones en competencias de aguas abiertas. En marzo de 2025, por ejemplo, terminó tercero en la clasificación general de los 1.500 metros de la Arena Open Water disputada en Mar del Plata, con un tiempo de 26 minutos.

Ahora el desafío es mucho mayor. En noviembre deberá viajar a República Dominicana para enfrentarse a nadadores de distintos países en la gran final del circuito OCEANMAN. La competencia tendrá como sede Miches y el joven argentino competirá en la distancia de 2.000 metros.

Para que ese sueño pueda concretarse también hizo falta resolver una cuestión fundamental: el costo del viaje. En este caso, la Municipalidad de Avellaneda afrontará los pasajes del argentino, mientras que su familia continúa acompañándolo en todo el proceso de preparación y organización del viaje, siendo pilares fundamentales de su carrera deportiva.

Y todavía hay un objetivo más. Ignacio Díaz Bianco participa además de la elección de abanderado de OCEANMAN para la Argentina. En la plataforma oficial de la competencia se ubica primero entre los candidatos argentinos y explicó que llevar la bandera nacional en la ceremonia de apertura sería un orgullo y una oportunidad para representar los colores y valores del país.

"Es un sueño hecho realidad. Nadar en aguas del Caribe es el sueño de todo nadador. Siempre uno aspira a poder vivir del deporte o poder recorrer el mundo haciendo lo que le gusta, y el ya poder arrancarlo a vivir a tan corta edad me pone muy contento. Espero poder seguir manteniendo y mejorando poco a poco el nivel así puedo seguir compitiendo en diferentes partes del país y el mundo, haciendo lo que más me gusta. Nunca imaginé ni aspiré a ese puesto en la general que conseguí en Embalse, ya que había gente de mucho nivel, pero desde ese día seguí entrenando para poder llegar mejor a la final mundial en noviembre", expresó el atleta.

El Mundial será el resultado visible de todo ese esfuerzo, pero detrás de los metros que deberá recorrer en el agua hay una historia mucho más larga: la de un joven que entrena hasta seis horas por día, estudia, se prepara en tres disciplinas, cuenta con el respaldo de sus padres y encontró en la natación un camino que comenzó cuando apenas era un bebé.

En noviembre, Ignacio Díaz Bianco tendrá frente a sí las aguas del Caribe y a los mejores nadadores del circuito. Para llegar hasta allí ya tuvo que completar su propia carrera: años de entrenamiento, sacrificio y perseverancia para convertir un aprendizaje de la infancia en un sueño mundialista.