Interna en Córdoba: Rodrigo De Loredo arrasó en la capital, se quedó con la UCR y va por la gobernación

Generación X ganó 12 de las 14 seccionales de la ciudad y sumó el Comité Capital al Provincia. Más Radicalismo sólo festejó en Colón. Con el partido encolumnado, el exdiputado anticipó a su círculo íntimo que buscará unificar a la oposición para 2027 y que competirá por el Ejecutivo. Desafío: blindar a los intendentes radicales.

El exdiputado nacional Rodrigo de Loredo consolidó este fin de semana su control de la UCR de Córdoba. El legislador Miguel Nicolás se impuso en el Comité Capital con casi el 59% de los votos contra más del 41% de Pablo Farías, el candidato de Más Radicalismo, y el oficialismo ganó en 12 de los 14 circuitos. El deloredismo destacó además que, según datos propios, en la seccional cuarta, donde vive De Loredo, Generación X llegó al 73%, y que también ganó en la seccional 12, ligada a dirigentes de la familia de Ramón Mestre, su rival.

El triunfo en las urnas completa un dominio que ya venía asegurado en los escritorios. Días atrás, la Cámara Nacional Electoral dejó a Generación X como única lista habilitada para el Comité Provincia, con lo que Matías Gvozdenovich quedó como presidente. Más Radicalismo había presentado listas en 18 departamentos, pero diez fueron impugnadas y quedó por debajo del piso de 14 que exigía la norma. Gvozdenovich asumirá a fin de mes. Con él en la provincia y Nicolás en la ciudad, el sector de De Loredo pasa a controlar las dos principales estructuras del radicalismo cordobés.

El mestrismo tuvo un consuelo en el interior. En Colón ganó Luis Carrizo, dirigente de Unquillo , sobre Ezequiel Lemos, intendente de Río Ceballos y candidato de Generación X. Gvozdenovich le restó peso al resultado con una chicana, al señalar que se trata de "una seccional".

Con el triunfo consolidado y por consultas de Ámbito, se supo que De Loredo les anticipó a sus allegados más cercanos que procurará unir a toda la oposición de cara a 2027 y que será el candidato. "Voy a ir por la gobernación", afirmó ante su entorno.

Enorme victoria en las primarias de nuestra organización política. Ganamos en 12 de 14 seccionales, movilizando hasta el ultimo barrio de esta gigante y populosa ciudad. El peronismo no nos pudo invadir, ni poner obstáculos en la búsqueda de liderar una gran alianza opositora…

En público, el dirigente celebró el resultado y dijo que el peronismo no pudo invadir la interna ni obstaculizar su búsqueda de liderar una gran alianza opositora que ponga fin a 30 años de peronismo en Córdoba. Gvozdenovich planteó que primero ordenarán el radicalismo puertas adentro y después se enfocarán en 2027, y fijó el eje discursivo: "desperonizar al radicalismo".

El objetivo de De Loredo es sentar en una misma mesa a La Libertad Avanza y al Frente Cívico del senador nacional Luis Juez. En su entorno consideran que el principal problema de LLA es el escaso conocimiento que se tiene del diputado nacional Gabriel Bornoroni en el interior cordobés, aunque admiten que el presidente Javier Milei mide bien. Sobre Juez, entienden que pesa el desgaste de más de 20 años en la política provincial. Y sobre el gobernador Martín Llaryora, sostienen que carga con la mochila de tres décadas de peronismo en el poder.

Para llegar a esa mesa con más oxígeno, De Loredo tiene que cuidar su principal activo territorial, que son los 120 intendentes radicales que integran el estratégico Foro. Según su entorno, buscará neutralizar cualquier fuga o alianza entre ellos y El Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno cordobesa. El respaldo a favor del exdiputado es real, puesto que en junio, más de 60 intendentes y jefes comunales del radicalismo resolvieron ponerse al frente de la construcción territorial de su candidatura a gobernador, un apoyo que otros aspirantes opositores todavía no logran exhibir.

Ahora vamos a pintar la provincia… https://t.co/G3oyj1q8NA — Miguel Nicolás (@miguelnicolasok) September 21, 2026

Pero este bloque no está cerrado debido a las propias necesidades de los intendentes que sufren los ajustes de la Nación, por lo que a menudo gestionan recursos provinciales. Por otro lado, La Libertad Avanza también acordó el pase de seis intendentes del departamento San Justo a LLA, lo que llevó a que la UCR analice represalias para quienes se "pinten de violeta" por fuera de las negociaciones formales.

En el deloredismo relativizan el fenómeno. Lo leen como casos puntuales y no como una fuga masiva, aunque admiten que el radicalismo comparte electorado con el partido de Milei.

En ese marco, De Loredo endurece su discurso contra el gobernador Llaryora, al que acusa usar los recursos de los intendentes para financiarse y de obligarlos a cubrir servicios provinciales con fondos municipales. Otro factor que sigue de cerca la nueva conducción radical es el diálogo entre la Casa Rosada y el gobierno provincial, que también podría incidir en las elecciones en Córdoba en año próximo.

Hoy Generación X demostró territorialidad, liderazgo, dirigentes y sobre todo compromiso con la causa radical.



Ahora junto a @miguelnicolasok vamos a desperonizar el radicalismo.



Y el año que viene con @rodrigodeloredo a desperonizar cordoba — Matias Gvozdenovich (@MPGvozdenovich) September 21, 2026

El frente interno sigue abierto porque tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral de la semana pasada, como lo informó Ámbito, el dirigente Juan Jure confirmó que su espacio tendrá un candidato propio a gobernador y que no reconocerá a las autoridades del partido, aunque llamó a votar en las internas de este 20 de septiembre, y analiza ir a la Corte Suprema. Por ahora no trascendió quién sería ese candidato.

Como sea, De Loredo llega fortalecido a las negociaciones inminentes con LLA y el Frente Cívico, en la pesará la figura de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, según se señaló.