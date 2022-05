Censo 2022: ¿cuántos habitantes hay en Argentina?

La Ley 17.622 estableció que el Censo debe realizarse cada 10 años desde 1970, algo que se modificó con el paso del tiempo. El último fue el 27 de octubre de 2010 (el día que falleció el expresidente Néstor Kirchner) y en la Argentina ya había 40.117.096 de habitantes y 13.812.125 viviendas particulares.

Encuesta

Ahora, con este nuevo relevamiento, se podrá elegir entre dos alternativas para cargar los datos: a través de la entrevista física o de manera digital. Se trata de una nueva herramienta que permite completar el cuestionario en línea. Es decir, la población puede responder las preguntas desde una computadora, tableta o celular con acceso a Internet de manera anticipada.

Aquellos que no elijan la modalidad virtual deberán recibir al censista encargado de tomar sus datos el miércoles 18 de mayo, declarado como feriado nacional a través del decreto 42/2022.

El primer censo de la historia

El primer censo de la historia, realizado en 1869 bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, dio un número total de 1.877.490 habitantes y 262.433 casas.

Las 1.877.490 personas censadas incluyeron al Ejército nacional que intervino en la Guerra de la Triple Alianza y a los argentinos en el exterior. La población de Chaco, Chubut (excepto la Colonia Galesa), Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego no fue censada sino estimada, dado que esas provincias no se encontraban bajo control del Estado nacional. No se realizó un censo de viviendas si no exclusivamente de población.