Censo 2022: qué hago si el censista no pasó por mi casa

De todas formas, desde el INDEC aclararon que habrá un proceso de revisión para aquellos lugares donde este miércoles no se realizó el relevamiento. Se analizarán los datos de los hogares que no fueron censados por diversos motivos. Y luego se procederá a visitar nuevamente aquellos sitios no cubiertos.

Censo 2022 Foto: Télam

Cuáles son los canales oficiales del INDEC

Sitio web oficial INDEC: https://www.indec.gob.ar/

Twitter INDEC: twitter.com/INDECargentina

Facebook INDEC: www.facebook.com/INDECArgentina

Instagram INDEC: www.instagram.com/indecargentina