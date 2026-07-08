En el marco de una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, una de las hijas del 10, Gianinna, respondió duramente a la declaración testimonial que llevó adelante Vanesa Morla - hermana del abogado y exapoderado de las marcas del futbolista, Matías Morla - que prestó el pasado lunes. “No nos bancabas por no querer ‘el pedazo’ de los negocios de nuestro papá que nos habían ofrecido”, disparó la hija del astro en su Instagram.
Gianinna Maradona le respondió a la hermana de Matías Morla: "No hablabas conmigo porque rechazamos el sueldo que nos quería dar"
La hija del Diez explotó contra Vanesa Morla, familiar del abogado y exapoderado de la marca de Maradona. Este miércoles, continúa declaran tres custodios que acompañaron al futbolista en Tigre.
-
Juicio por la muerte de Maradona: declaran tres custodios que lo acompañaron en Tigre
-
Dieron a conocer un video de Cristina saludando a Maradona por su cumpleaños 60
En detalle, Gianinna publicó su descargo luego de que Vanesa Morla declarara ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, donde sostuvo que fue el propio Maradona quien decidió instalarse en la casa de Tigre para cumplir con la internación domiciliaria tras la operación a la que había sido sometido.
La reacción de Gianinna Maradona a la declaración de la hermana de Matías Morla
En su mensaje, Gianinna cuestionó el vínculo que Vanesa Morla mantenía con su padre y recordó que tanto ella como su hermana Dalma siempre estuvieron alejadas de ese círculo.
Uno de los pasajes más duros de su publicación apuntó al supuesto ofrecimiento económico que recibieron por parte de Matías Morla. “No es casual que con las únicas que no hablabas éramos nosotras dos. No hablabas conmigo ni con mi hermana porque rechazamos el sueldo que nos quería dar tu hermano”, escribió.
La hija de Maradona también vinculó ese distanciamiento con el manejo de los negocios del exfutbolista. “No nos bancabas por no querer ‘el pedazo’ de los negocios de nuestro papá que nos habían ofrecido”, afirmó.
Además, recordó un episodio ocurrido durante la internación domiciliaria de Diego en la vivienda de Tigre. Según relató, el único cruce que tuvo con Vanesa Morla terminó en un momento de fuerte tensión.
“La única vez que te crucé mi papá no se reconoció en la remera de mi hijo, imaginate si me va a decir que te salude a vos”, relató. Luego agregó: “Ese día que yo me lo quise llevar vos me mandaste a sacar con la Policía”.
Para cerrar su descargo, Gianinna dirigió un mensaje a Vanesa Morla y a las personas de su entorno más cercano. “Te va a volver todo el mal que hiciste, vos, tu hermano y tu marido, Maximiliano Pomargo”, concluyó.
Juicio por la muerte de Maradona: declaran tres custodios que lo acompañaron en Tigre
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este miércoles con una nueva audiencia en la que declararán tres custodios que acompañaron al exfutbolista durante la internación domiciliaria en una vivienda del partido bonaerense de Tigre.
Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, los testigos convocados son Julio Soria, Marcelo "Chori" Domínguez y Julio César Coria.
Coria ya había declarado en el primer juicio, pero terminó detenido por presunto falso testimonio por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, integrado entonces por Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y la jueza destituida Julieta Makintach, quien luego quedó en el centro de la polémica por el documental Justicia Divina.