Agostina Vega cumpliría 15 años: los homenajes de la familia y el reclamo de justicia

El padre publicó un emotivo video y se organizó una misa en honor de la joven asesinada. A la par, la investigación por el femicidio continúa abierta.

Agostina Vega habría cumplido 15 años este miércoles, una fecha que quedó marcada por el dolor de su familia y por un nuevo reclamo para que avance la investigación por el femicidio de la adolescente en la provincia de Córdoba .

En ese contexto, Gabriel Vega, padre de la víctima , publicó un emotivo video en homenaje a su hija, mientras que los familiares paternos confirmaron la realización de una misa para recordarla y renovar el pedido de justicia.

El video, de casi cinco minutos de duración, reúne distintas fotografías de Agostina , tanto sola como acompañada por familiares, y repasa distintos momentos de su vida.

La producción comienza con una frase que resume el sentido del homenaje: “Tus 15 años siempre serán recordados” . En el tramo final, Gabriel Vega dejó un mensaje centrado en la búsqueda de justicia y el respeto por la memoria de su hija.

“En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo . Justicia por Agostina”, dijo Gabriel.

Una misa para recordar a Agostina Vega

La familia paterna organizó para este miércoles una misa en memoria de la adolescente. En cambio, allegados a la familia materna señalaron que, por el momento, no está prevista ninguna actividad conmemorativa por la fecha en la que Agostina habría celebrado su cumpleaños.

Tiempo atrás, Melisa, madre de la joven, contó que la familia ya preparaba la fiesta de 15 años y que la adolescente incluso había elegido el vestido que pensaba usar: "Es algo muy doloroso".

La carta abierta de Gabriel Vega

Días atrás, el padre de Agostina difundió una carta abierta en la que se refirió al desarrollo de la investigación y respondió a lo que describió como "acusaciones y descalificaciones" dirigidas hacia él y al equipo de abogados que lo representa.

En el texto sostuvo que la causa judicial trasciende cualquier disputa pública y recordó el verdadero eje de la investigación por el femicidio de su hija.

“Desde que ocurrió el femicidio de mi hija, la causa ha tenido una enorme exposición pública. En ese contexto también se formularon distintas afirmaciones sobre mi persona. No considero que este sea el ámbito para responderlas. Mi responsabilidad, como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad, con el respeto que la memoria de Agostina merece”, escribió.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa en marcha y, hasta el momento, hay cuatro personas imputadas. Se trata de Claudio Barrelier, acusado por el delito de homicidio triplemente calificado, mientras que Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero enfrentan cargos por encubrimiento agravado.