Juicio por Loan Peña: una de las tías reconstruyó el operativo el día de la desaparición

Se trata de Gabina Noguera, hermana de la madre. Habló del secuestro de ropa para ser sometida a pericias y de unas preguntas que le hizo uno de los acusados.

Gabina Noguera sostuvo que fue consultada sobre si tenía familia en El Algarrobal y sobre los padres de Loan.

Una de las tías de Loan Peña , el niño desaparecido en Corrientes , reconstruyó el operativo de búsqueda del menor realizado el mismo día que perdieron su rastro . Se trata de Gabina Noguera , hermana de su mamá, quien declaró cerca de una hora y media en el juicio que se desarrolla desde hace unas semanas.

Para empezar, Noguera sostuvo en su testimonio: "Necesitamos saber qué pasó, ese es mi único interés". En su relato, describió que aquel 13 de junio de 2024 ella estaba de franco de servicio, pero el comisario Walter Maciel , uno de los implicados, ordenó que todos los efectivos se pongan a disposición de la búsqueda.

Más tarde, agregó que "al rato el comisario mandó un mensaje al grupo y solicitó que nos presentemos todos . Le escribí un mensaje por privado y le explico que mi auto no funcionaba, pero que buscaba niñera para mi hija e iba. A las 19hs me presenté en la comisaría ". A su vez, recordó que la falsa alarma de la aparición de Loan y del botín se enteró por diversos estados de WhatsApp de los vecinos, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Otro punto que expuso, y que demostraría posibles irregularidades en el secuestro de elementos, fue que el lunes 17 de junio los dos autos del matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez "estaban estacionados en la parte de atrás de la comisaría" y que en ese momento "no tenían precintos" , aunque no pudo responder si existía registros de esos ingresos.

La tía materna del menor también expuso que los autos del matrimonio Caillava- Pérez "estaban estacionados en la parte de atrás de la comisaría" sin precintos.

Luego, expuso: "En la pericia odorífica estaba como custodia en la parte de afuera y cuando los testigos salieron dijeron que dio positiva". Respecto al pedido de prendas de Loan, explicó: "No hubo secuestro de ropa, solo me dijeron que le pida un jogging a la familia porque estaba perdido".

“Esa ropa me la dio Alejandra Maldonado, la sacó de un cesto de ropa sucia en la casa de Loan y la puso la prenda en una bolsa, no la registré y ella no usó guantes para dármela. Debí haber labrado un acta de secuestro", manifestó y agregó: “Esa bolsa se la di a Maciel pero no sé dónde terminó, era para los canes de Paso de los Libres”.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: declararon más familiares y un testigo clave que participó de la búsqueda

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña se reanudó este martes en Corrientes con la declaración de más familiares del niño y un testigo clave, luego de los testimonios de los padres, los hermanos y la abuela del pequeño en las audiencias anteriores.

Quienes se presentaron ante el Tribunal por pedido del fiscal Carlos Schaeffer fueron el tío del niño, Miguel Ángel Noguera; el primo del menor, Diego Arnaldo "Huevo" Peña; y Roque Valeriano Noguera, quien participó de los operativos de búsqueda.

El nombre de Peña apareció en reiteradas oportunidades durante las últimas audiencias, especialmente en los testimonios de Camila Ayelén Núñez y otros familiares, que reconstruyeron el recorrido hacia el naranjal y los minutos previos a la desaparición del niño.

El primo de Loan brindó detalles sobre el naranjal donde se lo vio por última vez y estimó que queda a unos "seis o siete minutos" a pie de la casa donde se realizó el almuerzo. Además, ratificó que ese sector no es visible desde la vivienda, ya que los separan unos 200 metros de monte.