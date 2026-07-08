ANSES: quiénes pueden cobrar el subsidio de contención familiar y cuál es el monto vigente

Conocé cómo gestiona el organismo esta prestación, que abarca el sector de acompañamiento para personas que transitan una etapa difícil tras el fallecimiento de un ser querido.

Un beneficio que sostiene ANSES para acompañar a familiares en los costos de un sepelio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ofrece el subsidio de contención familiar para reintegrar parte de los gastos de sepelio en situaciones contempladas por la normativa. El beneficio alcanza a familiares o representantes que acrediten el pago del servicio fúnebre , siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

La prestación está destinada a casos específicos vinculados con personas fallecidas por COVID-19 y con niños o adolescentes que se encontraban en tratamiento oncológico. El trámite requiere la presentación de documentación respaldatoria y se realiza mediante ANSES.

Los solicitantes deben acreditar el pago de los gastos de sepelio, cremación o inhumación correspondientes a personas que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos :

personas desocupadas

trabajadores informales

monotributistas de las categorías A y B

personal de casas particulares

titulares de la Asignación por Embarazo

titulares de la Asignación Universal por Hijo

niños, adolescentes o personas mayores con discapacidad

En los casos de fallecimiento de niños o adolescentes que recibían tratamiento oncológico, la prestación se encuentra prevista por la Ley 27.764. El beneficio corresponde cuando el fallecimiento ocurrió después del 26 de julio de 2022, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.674 de Oncopediatría.

Para esta situación pueden realizar la solicitud:

madre

padre

representante legal

El solicitante debe acreditar el pago del servicio fúnebre, sepelio o cremación del niño o adolescente menor de 19 años.

¿Cuál es el monto del subsidio de contención familiar?

ANSES establece un importe fijo para esta prestación. El subsidio de contención familiar tiene un monto de $15.000. El organismo entrega ese importe como reintegro a quienes acrediten el cumplimiento de las condiciones previstas para acceder al beneficio.

Liquida ese importe bajo la modalidad de reintegro, por lo que el solicitante debe cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación correspondiente dentro de los plazos previstos. Una vez que la solicitud es aprobada, ANSES efectúa el pago a la persona que acreditó haber afrontado los gastos del servicio funerario o que reúne las condiciones exigidas para acceder al beneficio.

Si bien el monto no cubre la totalidad de los costos de un sepelio, esta ayuda económica busca brindar un alivio parcial a los familiares o a quien haya asumido esos gastos. Para cobrarla, resulta indispensable acreditar el vínculo o la condición requerida y completar el trámite ante el organismo con la documentación respaldatoria.

Documentación necesaria para realizar el trámite

ANSES solicita la presentación de documentación obligatoria para evaluar cada solicitud. Los comprobantes deben coincidir con la situación declarada por el solicitante.

La documentación requerida incluye:

DNI

partida de defunción

En los casos contemplados por la Ley 27.764, la madre, el padre o el representante legal también deben presentar la factura del servicio extendida a su nombre.

Cómo tramitar el beneficio en ANSES

El primer paso consiste en reunir toda la documentación exigida para el caso correspondiente. La presentación de los documentos resulta obligatoria para iniciar la gestión. El trámite también puede realizarse en una oficina de ANSES con turno previo. El organismo solicita gestionar un turno antes de asistir a la dependencia elegida.

Si la gestión queda a cargo de otra persona que pueda acreditar el pago del sepelio, la cremación o la inhumación, ANSES fija un plazo específico para iniciar el trámite. La solicitud debe presentarse antes de que se cumpla un año desde la fecha del fallecimiento.