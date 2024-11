Chau AFIP: la ARCA modificó el Impuesto a las Ganancias y así afectará a tu bolsillo en noviembre

AFIP ARCA Mariano Fuchila

Impuesto a las Ganancias: cómo impactan los nuevos valores y deducciones al bolsillo

Con la modificación de los valores del Impuesto a las Ganancias, se establecieron nuevos umbrales de ingresos que beneficiarán a aquellos trabajadores y jubilados que no superen los nuevos valores. El mínimo no imponible se ajustó, y ahora los asalariados no tributarán si sus ingresos brutos no superan los $1.800.000. Además, quienes cuenten con cargas familiares podrán acceder a un aumento en este umbral, alcanzando hasta los $2.094.799 brutos. Este cambio tiene como objetivo aliviar el impacto fiscal de los trabajadores de menores ingresos, pero también implica una serie de ajustes en las deducciones que podrían modificar el cálculo final del impuesto.