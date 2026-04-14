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Se trata de Emiliano Endrizzi, defensor del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Según la acusación, el sábado pasado el imputado gritó “él lleva una bomba”, mientras embarcaba a un vuelo a Buenos Aires.

Imputaron al jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión por intimidación pública

Emiliano Endrizzi, el futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que fue detenido el pasado sábado por gritar “bomba” en un avión, fue imputado por intimidación pública.

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La imputación fue formulada por el titular del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, el fiscal federal Sebastián Jure, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada esta mañana ante el juez federal de Garantías N°1 de esa ciudad, Eduardo Hansen.

El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando el plantel del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181 de la empresa Flybondi, listo para despegar desde el aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán de la capital jujeña, con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese contexto, el imputado, ubicado en la butaca 16C, señaló a otro pasajero y expresó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La manifestación, que luego se comprobó falsa, generó temor entre los pasajeros y obligó a la tripulación a activar el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones.

image Emiliano Endrizzi en Gimnasia de Jujuy El avión fue trasladado a una zona aislada —ya prevista y ubicada a unos 500 metros—, se evacuó a los pasajeros y se realizó una requisa integral de la aeronave y los equipajes, con intervención de personal especializado de la División de Explosivos de la Policía de la Provincia y de la Unidad de Control de Armas y Explosivos de la PSA, con sus respectivos trajes de seguridad.

La fiscalía agregó la denuncia del comandante del vuelo quien dio cuenta que el jefe de cabina fue quien escuchó al pasajero cuando hizo alusión a la existencia de una bomba en la nave. “Consideramos que hay sobrados elementos para establecer que estamos ante un hecho delictivo”, dijo el fiscal. Asimismo, remarcó la gravedad del hecho, la escala penal prevista —de 2 a 6 años de prisión— y la necesidad de avanzar con medidas de prueba pendientes, como el peritaje sobre el teléfono celular secuestrado. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por su parte, evalúa rescindir el contrato de Endrizzi por este escándalo en el que se ve involucrado.

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