Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales para el Mundial 2026

Habrá vuelos directos a Kansas y Dallas, y entre Córdoba y Miami.

Aerolíneas Argentinas anunció su operación especial de vuelos con motivo de la Copa del Mundo de la FIFA, que incluirá salidas directas hacia Kansas y Dallas, así como la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio.

Según informaron fuentes de la compañía a la Agencia Noticias Argentinas, en el caso de los vuelos especiales a Estados Unidos, la programación prevista contempla el siguiente esquema:

Dos vuelos especiales a Kansas, con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. La operación incluirá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con arribo el mismo día del partido.

Serán dos vuelos semanales, programados los viernes y domingo, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde el interior del país.

“Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión”, indicaron desde la empresa estatal.

En cuanto a la programación regular entre Ezeiza y Miami, la compañía contará con 18 frecuencias semanales, con una oferta compuesta por hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna. Todos los vuelos de esta operación especial serán comercializados a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) y mediante agencias de viajes.