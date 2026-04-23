Caos en los aeropuertos: alerta por un "apagón meteorológico" que afectará a cientos de vuelos

El Servicio Meteorológico Nacional anunció un paro por los 140 despidos y no habrá difusión de pronósticos climáticos, ni datos oficiales.

La falta de reportes puede provocar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en vuelos durante la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anunció un paro para este viernes 24 de abril que implicará la interrupción total de la difusión de pronósticos y alertas en todo el país.

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La medida se extenderá en forma de “apagón meteorológico” y fue confirmada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tras los 140 despidos de personal .

La falta de datos oficiales pone en riesgo la normalidad en los aeropuertos, donde los datos meteorológicos son obligatorios para autorizar despegues y aterrizajes.

Sin esos informes, las aerolíneas no pueden validar condiciones de seguridad, por lo que se anticipan posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos durante las primeras horas del día.

¿En qué consiste el "apagón meteorológico" y por qué afecta a los vuelos?

El llamado “apagón meteorológico” implica la suspensión total de la emisión de datos, pronósticos y alertas por parte del SMN desde las 5 de la mañana y hasta las 12 del mediodía.

Durante ese período no habrá actualizaciones en el sitio web, redes sociales ni canales técnicos, lo que equivale a dejar sin información climática oficial a todo el país.

El impacto más inmediato y directo será en el transporte aéreo. La aviación depende de datos actualizados en tiempo real sobre visibilidad, presión atmosférica, viento, nubosidad, tormentas y condiciones en pista, información que el organismo provee de manera continua para garantizar condiciones seguras de despegue y aterrizaje.

Estos informes no son opcionales, sino que forman parte de los protocolos internacionales y son exigidos tanto por autoridades regulatorias como por compañías de seguros.

Sin esa validación, los pilotos no pueden iniciar sus planes de vuelo. Esto significa que los aviones programados para salir durante la franja del paro podrían quedar en tierra, y las aerolíneas ya anticipan demoras, cancelaciones y cambios de horario.

AEROLINEAS ARGENTINAS BOEING 737 MAX Aerolíneas Argentinas adoptó el aumento en línea con lo que vienen haciendo las compañías a nivel global.

Fuentes del sector advierten que la medida podría generar un efecto en cadena sobre la conectividad nacional e internacional, afectando tanto a pasajeros como a la logística de carga. También se verían comprometidas las tareas de control y planificación de rutas aéreas, que requieren coordinación permanente con los servicios meteorológicos.

Además, el efecto también alcanza a la navegación, especialmente los servicios hacia Uruguay, que dependen de reportes oficiales para zarpar, lo que podría generar interrupciones en ferries y buques.

buquebus.jpg Buquebus

Gremios en conflicto: las razones detrás de la medida de fuerza en el SMN

A través de un comunicado, Silvina Romero, delegada de ATE en el SMN, señaló que el paro tiene como objetivo exponer la situación interna y el alcance real de los más de 140 despidos de empleados del organismo.

Desde el sector sostienen que el recorte compromete seriamente la capacidad operativa de la entidad. “Es un servicio esencial que funciona las 24 horas; con menos personal, la precisión de las alertas y seguridad aérea se ven resentidas”, indicaron.

Además, la dirigencia alertó que el cierre de 40 estaciones meteorológicas en distintos puntos del país, contemplado dentro del esquema de ajuste, supone un “potencial aumento del riesgo” en el servicio nocturno para la aviación.

El conflicto se profundiza por la situación de los trabajadores alcanzados por los artículos 9 y 1109, cuya desvinculación, según el sindicato, agrava la precarización y afecta tareas esenciales de observación y monitoreo.

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El Gobierno, por su parte, impulsa una reestructuración de gran escala en el SMN que contempla el despido empleados contratados y un proceso de modernización tecnológica orientado a automatizar tareas y adecuar el organismo a estándares internacionales.

Según fuentes oficiales, la medida busca generar un ahorro superior a 3.500 millones de pesos anuales mediante la reorganización de recursos.

Aeropuertos afectados: demoras y cancelaciones previstas para la jornada

El impacto del paro se sentirá principalmente en los aeropuertos durante las primeras horas del viernes, cuando se concentra una gran cantidad de vuelos de cabotaje e internacionales. Terminales como el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza podrían registrar demoras y reprogramaciones.

Las aerolíneas ya evalúan escenarios alternativos, como adelantar o retrasar vuelos fuera de la franja afectada. Sin embargo, la capacidad de maniobra es limitada, especialmente en una jornada con alta demanda.

paro aeropuerto

Los viajes más comprometidos son los comerciales de pasajeros y carga que tenían previsto despegar entre las 5 y las 12. En cambio, se mantendrán operativos los vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales, que cuentan con protocolos especiales y prioridad en situaciones críticas.

El nivel de afectación dependerá también de posibles intervenciones de último momento, como una conciliación obligatoria o acuerdos parciales que permitan restablecer parte del servicio.

Mientras tanto, se recomienda consultar con sus aerolíneas antes de viajar y prever posibles cambios en los horarios.

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El impacto en la seguridad operacional: volar sin datos meteorológicos actualizados

La ausencia de información meteorológica es un factor crítico para la seguridad. La aviación se basa en la disponibilidad de datos precisos y actualizados para minimizar riesgos en todas las etapas del vuelo. Los informes del SMN permiten anticipar fenómenos como tormentas, niebla, turbulencias o vientos cruzados.

Por este motivo, las normativas internacionales son estrictas y ningún vuelo puede iniciar su recorrido sin contar con un parte validado. Esto explica por qué, ante la falta de indicadores, la opción más segura es directamente no despegar.