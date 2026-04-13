Liberaron al futbolista que gritó "bomba" en un avión, pero seguirá imputado por intimidación pública + Seguir en









Emiliano Endrizzi recuperó la libertad tras el episodio en un avión, aunque deberá cumplir restricciones. La Justicia le atribuye intimidación pública y atentado contra la seguridad del transporte.

Liberaron al futbolista Emiliano Endrizzi tras su episodio en el avión.

El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes luego de haber sido detenido por gritar la palabra “bomba” dentro de un avión, aunque seguirá imputado por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación. El juez le concedió la excarcelación con una serie de restricciones.

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La imputación fue impulsada por el fiscal federal Sebastián Jure, mientras que el juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, dispuso su libertad provisoria. Como condiciones, Endrizzi deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.

El fiscal había solicitado la prisión preventiva, al considerar la gravedad del episodio y un posible riesgo de fuga. Entre los argumentos, señaló que el jugador no nació en Jujuy y que reside en una vivienda alquilada. A esto se suma la incertidumbre laboral, ya que Gimnasia y Esgrima de Jujuy analiza rescindirle el contrato.

Desde la defensa, el abogado Sebastián Alsina sostuvo que se trató de un “comentario desafortunado” pronunciado en medio de una charla informal. Para reforzar el pedido de libertad, presentó documentación sobre el arraigo del futbolista, entre ella constancias escolares de sus hijos y pruebas de residencia en Jujuy desde hace tres años.

Si bien el magistrado reconoció la gravedad de lo ocurrido, eligió una salida intermedia. Al fundamentar la decisión, advirtió sobre el impacto institucional y operativo que generan este tipo de episodios.

“Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, remarcó Hansen. jugador jujuy amenaza bomba Endrizzi fue detenido por gritar: “Él lleva una bomba”. captura de video El comentario dentro del avión que activó un operativo de más de tres horas El episodio ocurrió el sábado, cuando el plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. Sentado en la butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y dijo en voz alta: “Él lleva una bomba”. La frase, que luego se comprobó falsa, generó pánico entre los pasajeros y obligó a la tripulación a activar de inmediato el protocolo de emergencia. La aeronave fue trasladada a una zona aislada, a unos 500 metros de la terminal, y todos los ocupantes fueron evacuados. En el operativo intervinieron la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la División Explosivos de la Policía provincial y la Unidad de Control de Armas y Explosivos, que revisaron la aeronave y los equipajes con equipos especiales. Durante más de tres horas, se desplegó un procedimiento que incluyó asistencia médica a pasajeros, entrevistas, análisis de cámaras de seguridad y la conformación de un comité de crisis. Finalmente, se descartó la presencia de explosivos y el protocolo fue levantado.

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