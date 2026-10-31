Choque en Microcentro: un colectivo impactó contra una grúa y 5 personas debieron ser asistidas + Agregar ámbito en









Aún se desconocen las causas del siniestro. El chofer de la grúa debió ser derivado al Hospital Fernández.

Por el momento, las circunstancias en las que se produjo el choque no fueron informadas oficialmente. Captura TN

Un colectivo de la línea 146 chocó este sábado contra una grúa en pleno Microcentro porteño. Como consecuencia, cinco personas tuvieron que ser asistidas y el conductor de la grúa fue trasladado al Hospital Fernández.

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El siniestro ocurrió en el cruce de las avenidas Corrientes y Maipú, mientras que los heridos fueron atendidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Choque en Microcentro: un colectivo impactó contra una grúa y 5 personas debieron ser asistidas El accidente ocurrió a cinco cuadras del Obelisco y generó un importante operativo de emergencia en la zona. Los equipos médicos trabajaron en el lugar para atender a los afectados, mientras que el chofer de la grúa fue derivado al centro de salud. Por el momento, las circunstancias en las que se produjo el choque no fueron informadas oficialmente.

El siniestro ocurrió en el cruce de las avenidas Corrientes y Maipú, mientras que los heridos fueron atendidos por el SAME. Captura TN El Gobierno aumentará los subsidios a los colectivos para evitar subas del boleto La Secretaría de Transporte volvió a reunirse este jueves con las cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alcanzó un acuerdo para reforzar los subsidios al sector. El objetivo del Gobierno es evitar recortes en los servicios y aumentos en el precio del boleto. Los detalles de la medida se publicarán en las próximas horas en el Boletín Oficial.

El entendimiento se había planteado durante un encuentro realizado la semana pasada y terminó de sellarse en la reunión de este jueves. Los representantes de las empresas reclamaban una actualización de los ingresos reconocidos por el Estado y el pago de una deuda que estiman en $40.000 millones.

Según fuentes oficiales, Nación se comprometió a actualizar mensualmente la estructura de costos desde octubre hasta enero. De esta manera, el boleto se mantendrá sin cambios durante ese período, mientras que el Ejecutivo compensará con fondos propios los mayores costos de operación.

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